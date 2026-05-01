Video: atacó a su vecino con machete y fue detenido

El ataque a machetazos se registró en del jueves, alrededor de las 18:30, sobre la Ruta PY01 casi Bernardino Caballero. La víctima fue identificada como Raúl Nelson Ledezma Galeano, quien sufrió una herida cortante en la cabeza y otras lesiones menores en el brazo.

De acuerdo con el informe de la Comisaría 23 Central, el hecho se produjo tras una discusión entre vecinos relacionada con trabajos de mejora en una calle vecinal.

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Cómo ocurrió la agresión

Según el relato policial, Ledezma se encontraba realizando mejoras en el acceso a su propiedad, donde funciona un local de importación y exportación de tractocamiones, cuando se generó un altercado con un vecino que no estaba conforme con las obras.

En medio de la discusión, el supuesto autor, identificado como Sixto Rubén Luque González, de 68 años, habría recibido un machete de un tercero y atacado a la víctima, provocándole una herida en la cabeza.

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Víctima fuera de peligro

Tras el ataque, Ledezma fue auxiliado por personas del lugar y trasladado inicialmente a un centro de salud, para luego ser derivado al sanatorio privado, donde permanece en observación.

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De acuerdo con datos preliminares, el hombre se encuentra fuera de peligro, aunque la lesión fue considerada de consideración.

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Detenido sin alcohol y sin antecedentes

El presunto agresor fue aprehendido por agentes policiales y sometido a la prueba de alcotest, que arrojó resultado negativo (0,000 mg/L). Además, se confirmó que no cuenta con antecedentes penales.

El comisario interviniente, Julio Melgarejo, indicó que tanto víctima como agresor se conocían previamente y que no se registraban conflictos anteriores entre ambos.

Fiscalía ordena detención

El caso fue comunicado a la agente fiscal de turno, Blanca Rosa Aquino, quien dispuso la detención del sospechoso en sede policial.

El machete utilizado en el ataque fue incautado como evidencia, mientras continúan las investigaciones para esclarecer completamente las circunstancias del hecho.