Villa Elisa: dos detenidos tras asaltar y herir con un machetillo a un vecino

El violento asalto se registró el viernes 1 de mayo, alrededor de las 13:00, sobre la calle Río Montelindo casi Río Salado, barrio Picada de Villa Elisa.

Según el informe de la Comisaría 13ª Central, los aprehendidos fueron identificados como Lorenzo Antonio Zárate Ledesma (31) y Jonathan Rafael Benegas Maldonado (29), ambos con frondosos antecedentes penales por hechos similares. La víctima es Vidal Marcelo Portillo, de 35 años, quien fue atacado mientras se encontraba en la vía pública.

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Conocidos adictos de la zona

De acuerdo con las declaraciones del comisario Darío Ledesma, el hecho se trató de un intento de robo agravado en el que los sospechosos lograron despojar a la víctima de un equipo de sonido tipo minicomponente.

“El hombre recibió un corte a la altura de la cabeza con un machetillo durante el asalto”, explicó el jefe policial. Tras el hecho, los agresores huyeron del lugar, pero fueron captados por videos por vecinos.

La denuncia fue realizada por la pareja de la víctima, quien además aportó las imágenes que fueron de suma utilidad para ubicar a los sospechosos. “El video facilitó la ubicación de los autores, quienes además fueron plenamente identificados por familiares porque son vecinos de la zona”, señaló el comisario.

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Al llegar al lugar, los agentes localizaron a los presuntos autores con la misma vestimenta observada en las grabaciones, y procedieron a su aprehensión inmediata.

Durante el procedimiento, uno de los detenidos confesó haber escondido el parlante robado en un basural cercano, aparentemente con la intención de ocultarlo. “Se logró recuperar el equipo de sonido que fue encontrado en un vertedero, pero el machetillo utilizado en el ataque no fue hallado”, detalló Ledesma.

Adictos a las drogas con varios antecedentes

Zárate Ledesma posee antecedentes por robo agravado, tentativa de lesión grave, resistencia, hurto agravado y tentativa, entre los años 2018 y 2026. Por su parte, Benegas Maldonado registra antecedentes por tentativa de hurto agravado, reducción y hurto agravado en distintos años desde 2015.

“Son personas conocidas en el ámbito policial y con problemas de adicción”, agregó el comisario.

El procedimiento fue comunicado a la agente fiscal Andrea Ríos Dos Santos, de la Unidad Penal N° 1, quien dispuso que ambos permanezcan detenidos en la comisaría, a disposición del Ministerio Público.