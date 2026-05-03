Alerta MAFE: buscan a dos hombres desaparecidos en Fernando de la Mora y Guarambaré

La Policía Nacional activó el protocolo de búsqueda inmediata en el marco de la Ley MAFE tras las denuncias de desaparición de dos hombres en distintas localidades del departamento Central.

El primer caso reportado es el de Fernando Daniel Velázquez Méndez, de 37 años. Según los datos oficiales, fue visto por última vez el pasado 30 de abril de 2026, alrededor de las 18:00, en su domicilio ubicado sobre la calle María F. González casi Policarpo Cañete, en la zona sur de la ciudad de Fernando de la Mora.

Fernando Daniel es de contextura física delgada, estatura media, tiene cabellos de color castaño y cutis blanco. Al momento de su desaparición, su vestimenta no pudo ser precisada.

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Desaparecido en Guarambaré

El segundo reporte corresponde a Lorenzo Alfredo García Estruway, de 26 años, quien desapareció el 1 de mayo de 2026 aproximadamente a las 19:30. Fue visto por última vez en su vivienda ubicada en el Barrio Alegre de la ciudad de Guarambaré.

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Las características físicas de Lorenzo Alfredo refieren que es de contextura delgada, estatura baja, con cabellos negros y cutis blanco. Vestía un short negro, una remera blanca, quepis negro y zapatillas de color celeste.

Las autoridades instan a la ciudadanía a colaborar con cualquier información que pueda contribuir a la localización de ambos hombres. Los datos son tratados de forma confidencial y se canalizan a través de las líneas habilitadas por la Policía.

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Canales de contacto:

911 (Emergencias)

130

Departamento de Búsqueda y Localización: (0986) 760-083.

Qué es la Ley MAFE y por qué fue activada

La normativa lleva el nombre de María Fernanda “Mafe” Benítez, una adolescente cuyo caso en 2024 impulsó la creación de esta ley, tras generar un fuerte impacto social y el reclamo de un sistema más ágil de respuesta ante desapariciones.

El objetivo es que la búsqueda y localización de personas se realice de manera inmediata tras la denuncia, sin esperar plazos de tiempo que puedan poner en riesgo la integridad del desaparecido.