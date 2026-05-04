Alumna encontró un arma de fuego en su aula y apuntan al guardia

En la mañana de este lunes, la Policía Nacional detuvo a Arcenio Marecos Paredes, quien se desempeña como guardia de seguridad nocturno de la escuela Doctor Ignacio A. Pane del barrio Repúblicano de Asunción, luego de que se denunciara que una alumna encontró su arma de fuego dentro de una de las aulas.

El detenido, paraguay de 55 años de edad, domiciliado en 33 proyectadas y Japón, no cuentan con antecedentes.

El hecho ocurrió cuando una alumna del tercer grado encontró el arma cargada con seis balas debajo de una de las mesas dentro del grado. La niña se lo entregó a su profesor y posterior a eso, la dirección de la institución realizó la denuncia a la Comisaría octava metropolitana.

Una vez detenido, la Asistente Fiscal Rocío Ubaldi, a cargo del Agente Fiscal Marcial Machado de la Unidad Penal Nº 1, dispuso que el aprehendido comparesca ante la unidad fiscal y se remita todo lo actuado.

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Reconoció su negligencia

El comisarío Víctor Perdomo, de la octava metropolitano, comentó que recibieron el llamado de la institución luego de que el guardia de seguridad se olvidara su arma en un escritorio dentro de la institución.

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“Gracias a Dios que la niña que encontró el arma no llegó a manipular sino que directamente entregó a uno de los profesores y este informó a la Dirección”, señaló.

Maniestó que una vez que llegaron al lugar tuvieron que disponer la detención del guardia, puesto que no contaba con los papeles del arma, además de la negligencia.

“Él estaba todavía por la institución cuando llegamos y reconoció que se olvidó el arma dentro del aula. En estos momento ya recuperó su libertad, pero la carpeta del caso sigue abierta”, finalizó el comisario.