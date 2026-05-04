Video: roban motocicleta en barrio Obrero y el sospechoso es detenido

El hurto de una motocicleta registrado en la mañana de este lunes en barrio Obrero quedó grabado en cámaras de seguridad, cuyas imágenes fueron clave para que agentes de la Comisaría 4ª de Asunción localizaran y aprehendieran al presunto autor, quien fue encontrado circulando a bordo del biciclo denunciado como robado.

Según informó el subcomisario Joel Salcedo, personal policial acudió al lugar y recabó datos tanto del biciclo como del presunto autor.

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Cámaras fueron clave para la aprehensión

Con las características proporcionadas, los agentes realizaron un patrullaje por la zona, logrando ubicar al sospechoso en las inmediaciones de Antequera y 12 Proyectadas.

El hombre fue aprehendido cuando circulaba a bordo de la motocicleta denunciada como robada, lo que permitió su inmediata recuperación.

Sospechoso cuenta con antecedentes

El detenido fue identificado como Ángel Emmanuel Giménez Mendoza, de 28 años, quien registra antecedentes por hurto agravado en los años 2022 y 2023, según el reporte policial.

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De acuerdo con los intervinientes, el aprehendido no portaba armas ni otros objetos al momento del procedimiento y no brindó declaraciones.

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Motocicleta fue devuelta a la víctima

El biciclo, una motocicleta Kenton GL 150 de color rojo, año 2018, fue recuperado en buen estado y entregado a su propietaria, Lilian Ortega de Torres.

El detenido quedó a cargo del juzgado correspondiente, mientras continúan los procedimientos de rigor en torno al caso.