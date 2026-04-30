Caen por robo de motocicleta en Luque: una fue desarmada y otra recuperada intacta

El primer caso de robo de motocicleta se registró el martes a las 14:30 en el barrio Maka’i, donde agentes de la Comisaría 3ª de Luque aprehendieron a Ángel Gabriel Haedo Escobar (20), quien cuenta con antecedentes por hurto agravado en 2024 y 2025.

El procedimiento se realizó tras una denuncia presentada por la víctima, quien incluso aportó imágenes de circuito cerrado. Con apoyo de comisiones vecinales, los intervinientes lograron ubicar al sospechoso.

Según el comisario Gustavo Paiva, el joven confesó haber robado la motocicleta y que ya la había desarmado con la intención de vender sus piezas.

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Hallazgo en zona boscosa

Las partes del biciclo —una motocicleta Kenton GL150— fueron localizadas en una vivienda abandonada rodeada de vegetación, en la zona de Maka’i.

En el lugar, los agentes sospechan que funcionaría como “aguantadero”, ya que también se observaron restos de cables quemados y otros indicios.

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El biciclo será entregado a su propietario en el estado en que fue recuperado, por disposición del Ministerio Público.

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Sospechan red de reducción de autopartes

De acuerdo con el jefe policial, este tipo de hechos responde a una modalidad frecuente: el desarme de motocicletas para su venta por partes, ya sea a través de redes sociales o en talleres mecánicos.

Las investigaciones continúan para identificar a posibles compradores y otros puntos donde podrían comercializarse las piezas.

Segunda recuperación: moto abandonada tras persecución

En otro procedimiento realizado el mismo día, alrededor de las 19:30, agentes que realizaban patrulla preventiva en Cuarto Barrio visualizaron a un motociclista en actitud sospechosa.

Al intentar verificarlo, el conductor huyó a pie e ingresó a una zona boscosa, abandonando el biciclo.

Tras la verificación de los datos, se confirmó que la motocicleta —una Kenton Shark 150— contaba con denuncia por robo desde agosto de 2024 en la ciudad de San Antonio.

El rodado presentaba rastros de haber sido violentado, con el cableado cortado.

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Intervención fiscal

Ambos procedimientos fueron comunicados al Ministerio Público. En el primer caso, la fiscala Sophia Galeano dispuso la permanencia del aprehendido en la comisaría, mientras que en el segundo se labró acta y se iniciaron los trámites para la devolución del biciclo a su propietario.

El comisario Paiva destacó que la colaboración de vecinos fue fundamental para esclarecer el primer caso, permitiendo la rápida identificación y captura del presunto autor.