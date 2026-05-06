Paraguayo eliminado por policías brasileños participó de la fuga masiva del PCC en 2019

El paraguayo abatido fue identificado como Charles Antonio Giménez Martínez, de 32 años, nacido en Pedro Juan Caballero, la capital del departamento de Amambay.

Era un soldado del grupo criminal Primer Comando da Capital (PCC). De hecho, fue uno de los 76 miembros de dicha facción que el 19 de enero de 2019 escaparon de la Penitenciaría Regional de Pedro Juan Caballero a través de un túnel.

Coincidentemente, Charles fue el primer recapturado de ese grupo, ya que apenas pudo salir hasta el patio baldío contiguo a la prisión. En 2024 completó una condena de seis años que le impusieron por asalto.

Robo de camioneta

Anoche, 5 de mayo, Charles Antonio Giménez Martínez y un cómplice robaron una camioneta Toyota Hilux negra, año 2021, con chapa de Brasil REW9A47, que estaba estacionada en las inmediaciones del estadio Río Parapití del club 2 de Mayo, en Pedro Juan Caballero.

El propietario del vehículo, Murilo Lissaraca de Sousa, de 37 años, vino a Pedro Juan Caballero con su familia desde la ciudad de Campo Grande, capital del estado de Mato Grosso del Sur, para ver el partido de Recoleta contra Santos, por la Copa de Sudamericana, en el que la principal atracción fue la mega estrella Neymar.

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El brasileño Murilo Lissaraca de Sousa se percató de que le robaron camioneta poco antes de la medianoche, cuando salió del estadio del 2 de Mayo y fue directo a una comisaría a hacer la denuncia correspondiente.

Ya cerca de las 03:30 de esta madrugada, policías de Investigaciones de Amambay que fueron desplegados para buscar el vehículo recibieron la información de que la camioneta fue vista pasando la ciudad de Zanja Pytã, por lo que se dirigieron rápidamente hacia la zona y avisaron a sus pares de la Policía Militar de Brasil, por si el rodado cruzaba la línea internacional.

El DOF detctó la camioneta en Brasil

Efectivamente, tras el aviso de los policías paraguayos, los agentes brasileños movilizaron un equipo de choque del respetado Departamento de Operaciones de Frontera (DOF), que detectó la camioneta ya en la zona del municipio de Aral Moreira, en territorio brasileño.

Los comandos brasileños intentaron detener la camioneta, pero su conductor abrió fuego con una pistola calibre 9 milímetros, por lo que también recibió una respuesta similar y murió acribillado.

Recién esta siesta el cuerpo pudo ser identificado y se confirmó que se trataba de Charles Antonio Giménez Martínez.

Dentro de la camioneta recuperada se halló un dispositivo electrónico utilizado para inhibir el sistema de seguridad de este tipo de vehículos de alta gama.