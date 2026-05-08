Desmantelan laboratorio de marihuana premium atribuido a Barón Escurra

El procedimiento contra el narcotráfico se hizo esta mañana en la colonia Manta Potrero del distrito de Capitán Bado, departamento de Amambay, en inmediaciones de las coordenadas 23° 11′ 32″ S, 55° 32′ 54″ W.

Los intervinientes fueron policías del Departamento Antinarcóticos, quienes actuaron bajo la supervisión del fiscal de Narcotráfico de Pedro Juan Caballero, Celso René Morales Fernández.

La comitiva localizó y destruyó una casa que aún está en construcción, pero que ya estaba funcionando como una especie de laboratorio.

De hecho, los policías detallaron que incautaron 2.115 kilos de marihuana picada tipo skunk, ⁠96 kilos de marihuana tipo hachís marroquí y 620 kilos de marihuana en polvo, entre otros.

Lea más: Video: Barón Escurra escapa por un impresionante túnel como el del Chapo Guzmán

También había máquinas como congeladoras, motores con polea, moledoras, amasadoras, tachos de 100 litros, deshumidificadores, balanzas, aires acondicionados, selladoras, zarandas, tambores, etcétera.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Por disposición del fiscal Morales, las evidencias fueron quemadas en el mismo lugar.

Cerca de la casa del capo

Los policías de Antinarcóticos explicaron que el laboratorio pertenecería a Felipe Escurra Rodríguez, de 48 años, más conocido como Barón Escurra, uno de los narcotraficantes más buscados del Paraguay.

De hecho, el complejo destruido hoy queda a solo 1.600 metros de la casa de Barón Escurra, que fue allanada el 1 de abril pasado (Miércoles Santo) en la operación Campo Verde de investigadores del Departamento Contra el Crimen Organizado Nacional y Transnacional (DCCONT), con apoyo de comandos de la Fuerza de Operaciones Policiales Especiales (FOPE).

Cuando eso, Barón Escurra, su esposa y aparentemente también sus dos hijas huyeron a través de un pasadizo secreto localizado en el piso de un placard de una de las habitaciones.

El túnel de Barón Escurra tiene salida a un barranco cubierto por pastizales altos que lleva a un arroyo cubierto por un espeso monte.

Escurra llegó a ser el narcotraficante más buscado del Paraguay, hasta que aparecieron otros como Felipe Santiago Acosta Riveros, de 44 años, alias Macho, quien opera principalmente en Canindeyú.