Detenidos por crimen de bombero estarían vinculados a microtráfico y asaltos

Los detenidos por el asesinato del bombero fueron identificados como Iván Samuel Gómez Núñez (25) y Reinaldo Méndez Giménez (26), alías Rey, ambos ya contaban con orden de captura por el hecho investigado. En la vivienda de este último, los investigadores encontraron 37 gramos de clorhidrato de cocaína, el chasis cortado de dos motocicletas denunciadas como robadas y 36 teléfonos celulares, presumiblemente robados.

Durante los procedimientos también se incautaron de dos motocicletas que eran las utilizadas por ambos sospechosos detenidos, balanzas de precisión, vestimentas, calzados y dinero en efectivo, que fueron entregados al Ministerio Público en calidad de evidencias.

Según los investigadores, los dos detenidos evidentemente forman parte de una estructura criminal instalada en el barrio y que se dedica a la distribución de cocaína en gran parte de la ciudad de San Antonio y ciudades vecinas como Ñemby y Villa Elisa.

También se encontraron evidencias concretas de que los maleantes estaban en el rubro del robo de motocicletas, en la casa que aparentemente estaba usando como base de operaciones. Igualmente se encontraron partes del chasis de dos motocicletas robadas y accesorios de otras.

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En la misma propiedad también se encontraron 36 teléfonos celulares de diferentes marchas, formas y tamaños que se presume son productos de asaltos callejeros perpetrados en las zonas aledañas.

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Perdieron un lote de mercancía

Precisamente, una de las primeras versiones sobre el móvil del asesinado del bombero fue que este había participado o ayudado en una incautación de drogas y que el principal afectado por el decomiso fue Reinando Méndez Giménez.

La víctima del atentado fue el joven Abel Antonio Núñez, quien formaba parte de los bomberos voluntarios de la ciudad y al mismo tiempo trabajaba como seguridad privada de una pizzería.

En la mañana del domingo 26 de abril, cuando la víctima salía de su lugar de trabajo junto a su pareja Rocío Gianina Rojas Pérez (30), fueron interceptados por un parte de motocicletas, quienes mataron al joven de un tiro en el pecho.

Ahora con este procedimiento para los investigdores todo apunta a que efectivamente el móvil del crimen sería una venganza por la mercancía que los maleantes perdieron por culpa del bombero y guardia de seguridad privada.