Incendio afectó parcialmente una vivienda en el barrio San Lorenzo de Pilar

El incendio ocurrió alrededor de las 16:30, en una casa situada sobre Capitán Bado, entre Ayolas y avenida Irala. De acuerdo con el informe de la Comisaría Primera de Loma Clavel, la parte más afectada fue una pieza destinada a cocina, construida con paredes de ladrillo cocido, techo de tejas y tirantes de madera, que quedó totalmente destruida por las llamas.
Lea más: Incendio de gran magnitud en vivienda de Pilar no hubo victimas pero si cuantiosas perdidas
En la vivienda residen Mirian Beatriz Arrúa, viuda de Ramírez, de 56 años, y Nelson Ramírez Arrúa, de 39 años.
Según el relato de una de las afectadas, escuchó un fuerte estruendo proveniente de la cocina y, al acercarse a verificar, observó que el fuego ya se había iniciado y se propagaba con rapidez.
Las llamas alcanzaron muebles y electrodomésticos que se encontraban en el interior.
El origen del fuego
De acuerdo con los primeros datos recabados, el incendio se habría originado presumiblemente a causa de un cortocircuito en las instalaciones eléctricas.
Hasta el sitio acudieron integrantes del Cuerpo de Bomberos Voluntarios Amarillos K55, quienes lograron sofocar el fuego y posteriormente realizaron tareas de enfriamiento de la estructura para evitar una eventual reactivación.
También prestaron apoyo los aspirantes Lucas Díaz y Alexis Genes, del Colegio de Suboficiales Sargento Ayudante José Merlo Sarabia, filial Pilar, quienes se encontraban de franco al momento del hecho.
Ambos colaboraron con los intervinientes y con la familia afectada en el rescate y resguardo de pertenencias.
El procedimiento fue comunicado al fiscal de turno, Alejandro Bazán. Igualmente, intervino personal de Criminalística, encabezado por el suboficial primero Jorge Araujo, a fin de realizar las pericias correspondientes para determinar con precisión el origen del siniestro.