Asunción: aparatoso accidente deja a una mujer herida

El teniente Diego Ríos, de la Tercera Compañía del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay (CBVP), informó sobre la intervención realizada en la intersección de las calles Quinta y O’leary, barrio Tacumbú de Asunción, donde esta noche se registró un accidente.

En el lugar, un bus de la Línea 23 impactó contra un vehículo liviano, un Toyota Ractis que transportaba a dos personas. Según el reporte de los bomberos, el ómnibus circulaba por la avenida Quinta cuando embistió de frente al automóvil que se encontraba cruzando la intersección desde la calle O’leary.

Al llegar los rescatistas, encontraron a una pasajera -cuya identidad no trascendió- dentro del automóvil, ya que debido a los fuertes dolores que presentaba no podía abandonar el auto.

Ante su imposibilidad de moverse por su cuenta, los intervinientes realizaron un procedimiento especializado de inmovilización para prevenir lesiones y luego fue trasladada al Hospital de Trauma, donde se encontraría estable.

Por su parte, José Salinas, conductor del vehículo afectado y que salió ileso, aseguró que, a pesar de haber frenado para esperar el paso, el colectivo habría circulado a una velocidad muy alta. “Estábamos saliendo de la iglesia, estábamos bajeando. Demasiado rápido venía el colectivo, conste que frené, pasé y me agarró la cola del auto, me dio la vuelta. Imposible es”, detalló a ABC TV.

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Zona de accidentes

Esta situación no es una novedad para los residentes del barrio Tacumbú, ya que según relató el vecino Julio Viera, existe un hartazgo ante la frecuencia de estos siniestros que ya serían unos 50, un número que se incrementa aún más luego de la habilitación de la Costanera Sur, conforme su relato.

“Los bomberos ya se saben el camino de memoria”, afirmó Viera, quien también exigió a las autoridades la instalación de un semáforo. “Solicitamos que se ponga un semáforo, por el amor de Dios. Es un quilombo; están poniendo semáforos en cualquier calle que no tiene sentido y acá no nos dan bolilla, déjate de joder”, sentenció.