Dos detenidos con drogas en allanamiento realizado en San Juan del Paraná

Durante el operativo, los agentes de la Senad lograron la detención de dos personas de sexo masculino, junto a evidencias, dosis de cocaína, dinero en efectivo, entre otros, tras el allanamiento realizado en una vivienda del barrio Paraíso, en la ciudad de San Juan del Paraná, Itapúa.

Uno de los aprehendidos fue identificado como Rigoberto Quiroga Benítez, de 42 años, quien ya se encontraba bajo medidas cautelares de arresto domiciliario por infracciones previas a la Ley 1340/88 de drogas.

El segundo detenido es César Aníbal Aldana Silvero, de 27 años. Sobre Aldana Silvero pesaba una declaración de rebeldía y una orden de captura vigente por hurto agravado y otros hechos delictivos.

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Evidencias incautadas

En el registro de la propiedad, los intervinientes hallaron diversas evidencias que vinculan a los sospechosos con la comercialización de sustancias ilícitas. Entre lo incautado se encuentran:

Más de 30 dosis de cocaína y pasta base .

Dinero en efectivo y teléfonos celulares.

Elementos destinados al fraccionamiento y consumo de estupefacientes.

El procedimiento contó con el acompañamiento y supervisión del agente fiscal Abg. Enrique Forneron, titular de la Unidad N° 2 Especializada en la Lucha contra el Narcotráfico del Departamento de Itapúa.

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Los detenidos y las evidencias fueron puestos a disposición de la Fiscalía.