Buscado por incumplimiento del deber alimentario fue detenido con una pistola de plástico y una esposa

El detenido por incumplimiento del deber legal alimentario es Fabio Rivaldi Arguello, de 39 años, actualmente sin profesión ni paradero fijo, quien fue interceptado por la Policía durante un control de rutina realizado por agentes de la Comisaría 16°, en la calle Incas casi De la Victoria, del barrio San Pablo, Asunción.

El hombre portaba una cartera de mano en la que llevaba la pistola de plástico, un cargador de pistola con varios cartuchos calibre 40mm., una esposa de metal, una navaja y varios otros elementos que fueron tomados como evidencias.

El informe de la comisaría jurisdiccional señala que alrededor de las 19:00 oficiales que estaban de patrulla por un sector del barrio San Pablo lo interceptaron en una zona oscura por lo que procedieron a verificar su documento.

Orden de captura por incumplimiento del deber alimentario

Tras el pedido de informe a la base de datos de la Policía se pudo confirmar que el hombre contaba con una orden de captura por el incumplimiento del deber legal alimentario denunciado ante el juzgado de la ciudad de Caacupé, desde el 23 de marzo pasado.

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Ante esta situación Rivaldi fue llevado a la comisaría 16°, donde verificaron sus pertenencias y encontraron los elementos ya mencionados. El caso también fue comunicado a efectivos de Investigaciones.

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¿Para que tenía la réplica del arma y la esposa?

El objetivo de los uniformados es averiguar cuáles eran las intenciones del sospechoso para tener la réplica de una pistola y la esposa de metal en su poder.

Es evidente que el hombre estaba planificando algún tipo de hecho punible en el momento en que fue interceptado por los patrulleros, según mencionaron fuentes de la comisaría 16° de Asunción.