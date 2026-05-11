En San Bernardino recuperan una embarcación denunciada como robada de la zona de Corateí

De acuerdo con datos proveídos por los investigadores que participaron en el operativo de hoy en San Bernardino, la embarcación con todos sus accesorios estaría valuada en unos US$ 43.000 y es propiedad del ciudadano brasileño Arlei García.

La denuncia del robo en aquella época fue presentada por Laura Raquel Benítez (38), quien se desempeñaba como encargada de una propiedad del brasileño ubicada a orilla del río Paraná en la zona de Corateí, en Ayolas.

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Aparentemente, la deslizadora estaba amarrada en el atracadero de la propiedad, que está ubicada a unos 200 metros de la casa principal de donde fue robada presumiblemente entre la noche del 23 y la madrugada del 24 de julio del 2024.

Desde aquella época los oficiales iniciaron la búsqueda de la embarcación y finalmente a casi dos años del robo, un informante llegó con el dato de que la costosa deslizadora estaba en la guardería náutica del club Puerta del Lago.

En la mañana de hoy, el jefe de Investigaciones del departamento de Caaguazú, comisario principal Héctor Aguilar, se presentó ante los responsables del club náutico con una orden judicial para verificar el lugar y, efectivamente, los oficiales encontraron en el sitio la embarcación denunciada como robada.

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Demoran a un empleado durante el procedimiento en San Bernardino

Durante la intervención también quedó demorado el encargado del área de la zona de embarque del club náutico Edgar René Patiño Rodas (36), quien admitió el ingreso de la lancha en el lugar sin exigir al o a las personas que la trajeron sus respectivas documentaciones.

En un primer momento el ahora demorado dijo que una persona de nombre Juan Osorio fue el que trajo la embarcación al lugar, pero afirmó que no anotó el número de su cédula, supuestamente porque le dijo que no tenía.

El empleado también citó a una persona como el supuesto dueño, que al ser consultado negó toda vinculación con el hecho. Tras caer en una serie de contradicciones, finalmente Patiño se calló y el fiscal del caso Hugo Dávalos ordenó que sea demorado en el marco del procedimiento.