Incautan marihuana, un fusil AK47 y municiones durante operativo antidrogas en Amambay

Agentes policiales antidrogas de Pedro Juan Caballero ejecutaron una operación en la colonia Fortuna Guazú que arrojó como resultado la confiscación de más de 4 kilos de marihuana, armas, municiones, motocicletas, celulares y varios elementos que sirven para el procesamiento de estupefacientes. Según informaron los intervinientes, durante el procedimiento no hubo detenidos.