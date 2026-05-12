Incautan marihuana, un fusil AK47 y municiones durante operativo antidrogas en Amambay

Un allanamiento antidrogas tuvo lugar en la colonia Fortuna Guazú de Amambay y permitió el decomiso de 5 panes de marihuana prensada que totalizaron 4,196 kg, un fusil AK47 y un Winchester, varias municiones de diferentes calibres, dos motocicletas y dos aparatos celulares; durante el procedimiento se incautó además, 16 gatos hidráulicos, un generador, 4 sembradoras, prensas, zarandas y otros elementos de logística y procesamiento de estupefacientes.
El procedimiento estuvo encabezado por el fiscal antidrogas de Amambay Celso Morales y efectuado por agentes del Departamento Antinarcóticos de la Policía Nacional en Pedro Juan Caballero.
No hubo detenidos
Durante la operación antidrogas no se registró la detención de ninguna persona responsable, sin embargo, los encargados del allanamiento consideraron que el resultado fue un golpe importante a la estructura de narcotráfico.
El fiscal Celso Morales será el encargado de las tareas investigativas para identificar y atrapar a los integrantes de la banda responsable.
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