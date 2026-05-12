Policiales
12 de mayo de 2026 a la - 11:36

Incautan marihuana, un fusil AK47 y municiones durante operativo antidrogas en Amambay

Dos agentes antidrogas custodian las evidencias incautadas.
Agentes antidrogas realizaron un operativo de confiscación en Pedro Juan Caballero, incautando armas, droga y otros elementos.

Agentes policiales antidrogas de Pedro Juan Caballero ejecutaron una operación en la colonia Fortuna Guazú que arrojó como resultado la confiscación de más de 4 kilos de marihuana, armas, municiones, motocicletas, celulares y varios elementos que sirven para el procesamiento de estupefacientes. Según informaron los intervinientes, durante el procedimiento no hubo detenidos.

Por Eder Rivas

Un allanamiento antidrogas tuvo lugar en la colonia Fortuna Guazú de Amambay y permitió el decomiso de 5 panes de marihuana prensada que totalizaron 4,196 kg, un fusil AK47 y un Winchester, varias municiones de diferentes calibres, dos motocicletas y dos aparatos celulares; durante el procedimiento se incautó además, 16 gatos hidráulicos, un generador, 4 sembradoras, prensas, zarandas y otros elementos de logística y procesamiento de estupefacientes.

El procedimiento estuvo encabezado por el fiscal antidrogas de Amambay Celso Morales y efectuado por agentes del Departamento Antinarcóticos de la Policía Nacional en Pedro Juan Caballero.

Incineración de evidencias en la colonia Fortuna Guazú.
La Policía Nacional realizó una quema controlada de objetos en la colonia Fortuna Guazú como parte de una operación del narcotráfico.

No hubo detenidos

Durante la operación antidrogas no se registró la detención de ninguna persona responsable, sin embargo, los encargados del allanamiento consideraron que el resultado fue un golpe importante a la estructura de narcotráfico.

El fiscal Celso Morales será el encargado de las tareas investigativas para identificar y atrapar a los integrantes de la banda responsable.

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