Policía reporta presunto sicariato en Capitán Giménez: hombre recibió 18 balazos

En la zona de Capitán Giménez, Horqueta, departamento de Concepción, un hombre identificado como Orlando Villa fue a un copetín en compañía de otra persona y poco después de llegar al lugar fue atacado a tiros durante la noche de ayer, miércoles.

Según precisó el comisario Jorge Vidallet, jefe de Investigaciones de Concepción, dos personas en una motocicleta se acercaron a la víctima, una de ellas abrió fuego y luego huyeron del lugar. Mediante la intervención policial se levantaron 18 vainas servidas y también hubo una víctima colateral que recibió un balazo en la mano, pero se encuentra fuera de peligro.

Sobre la investigación, el uniformado aseguró que se analiza la posibilidad de un sicariato, aunque tampoco se podría descartar una “venganza”, ya que citó que aparentemente el hombre cumplió una condena por homicidio en 2006.

Otro dato que precisó el jefe policial es que la víctima, tras compurgar su pena, vivió en Argentina y hace unos 15 o 20 días habría retornado a Paraguay, aunque este dato aún debe ser confirmado con la Dirección Nacional de Migraciones. “El trasfondo aún no sabemos”, detalló a la 730 AM.

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