Imputan por sicariato a supuestos soldados de la banda de Macho

La operación de detención por sicariato se llevó a cabo ayer de tarde en el barrio Ko’e Rory del kilómetro 5 de la ciudad de Saltos del Guairá, capital del departamento de Canindeyú.

Los intervinientes fueron militares del Comando de Operaciones de Defensa Interna (CODI) y policías del Departamento Antisecuestro y Antiextorsión (DAS).

Los detenidos y hoy y imputados son los hermanos Guido Martínez Ferreira, de 28 años, y Javier Martínez Ferreira, de 27 años, procesados por el hecho punible de sicariato, en grado de complicidad.

La imputación fue presentada por el fiscal de la Unidad 1 de Saltos del Guairá, Abelino Bareiro Aguirre, quien quedó con la causa luego del traslado del fiscal Carlos Ariel Cabrera Ayala, quien ejerce funciones actualmente Juan Eulogio Estigarribia (Campo 9), departamento de Caaguazú.

El asesinato que inició el proceso

El proceso penal se inició el 7 de abril de 2024, cuando dos sicarios en moto asesinaron de 24 balazos a Gaspar Peralta Martínez, de 23 años, alias Peralta’i, en un atentado perpetrado en el barrio 15 de Agosto de la colonia Gasory del kilómetro 5 de Saltos del Guairá.

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Peralta fue atacado cuando estaba abordando su automóvil frente a la casa de su novia.

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Supuestamente, los hermanos ahora imputados actuaron como campanas de los sicarios, ya que fueron grabados por cámaras de seguridad en una bodega situada frente a la casa donde estaba el objetivo.

Según el análisis de las imágenes, los ahora procesados vigilaron a Peralta’i durante el tiempo que estuvo en la casa de su novia y avisaron por celular a los matones cuando el objetivo salió del lugar.

Un tercer hermano, Juan Bautista Martínez Ferreira, de 30 años, también tiene orden de captura por el mismo caso, porque igualmente estuvo en esa bodega y aparentemente también avisó a los asesinos.

Los supuestos autores materiales

De acuerdo con la investigación fiscal-policial, el conductor de la motocicleta usada en la muerte de Peralta’i habría sido Milciades Maylín Céspedes, ahora de 31 años, alias Pirulo, quien fue capturado el 4 de mayo de ese mismo año 2024 en un enfrentamiento contra la Policía en el municipio de Katueté, siempre en el departamento de Canindeyú.

Pirulo debe afrontar juicio este año, según los datos obtenidos.

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En tanto que el tirador que eliminó a Peralta’i habría sido César Gabriel Mareco Duarte, ahora de 27 años, alias Kayá, actualmente prófugo.

Este último registra orden de detención también por un sicariato en el que murió Brígido Vergara Alfonzo, de 25 años, y resultó herida su mujer María Clara Paredes Paniagua, de 29 años.

Este caso se produjo el 15 de marzo de 2024 en la zona de la colonia Britez Cue del distrito de Yby Pytá, también en Canindeyú.

El más buscado del Paraguay

Supuestamente, el crimen de Brígido Vergara Alfonzo, en Yby Pytá, y el asesinato de Gaspar Peralta Martínez, en Saltos del Guairá, fueron ordenados por el que hasta ahora sigue siendo el criminal más buscado del Paraguay, Felipe Santiago Acosta Riveros, de 44 años, alias Macho.

De hecho, ambos atentados ocurrieron en la época más sangrienta de la guerra entre narcos en Canindeyú.