Hallan muerto a un hombre en el patio de su casa

La víctima del homicidio fue identificada como Silvino Gayoso, de 31 años. Sus restos fueron encontrados en el patio de una vivienda ubicada en el km 11, asentamiento Santa Librada, de Presidente Franco.

Tras inspeccionar el cuerpo, la Policía pudo determinar que presentaba heridas y rastros de sangre en el rostro y la cabeza, presumiblemente causadas por un arma blanca.

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El ahora fallecido tenía antecedentes penales y contaba con arresto domiciliario por robo agravado y tentativa de homicidio. Su cuerpo fue encontrado por una vecina de la zona, quien dio aviso a agentes policiales de la Subcomisaría 56ª.

Hasta el momento se desconocen el móvil y las circunstancias del crimen, debido a que los vecinos no escucharon nada y en la casa no habían otras personas.

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El hecho fue comunicado al Ministerio Público para la investigación correspondiente. Asimismo, se dio participación a agentes de Criminalística y Homicidios para recolectar evidencias.