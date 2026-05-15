Militar causa destrozos, vomita y duerme en cuartel de bomberos de Capiatá

Aproximadamente a las 00:15 de esta madrugada un militar, identificado como Juan Arzamendia acudió hasta el cuartel de los bomberos voluntarios de la 8va Compañía de Capiatá y arrojó probetas de cemento (cilindros) contra el auto de una voluntaria y contra una puerta de blindex del lugar, lo que causó destrozos.

Una parte de los bomberos estaba de servicio y otra estaba descansando cuando ocurrió el hecho, por lo que reaccionaron ante el ruido y fueron a ver lo que estaba pasando.

“La mayoría de mis compañeros estuvieron asustados, porque no sabían que le pasaba, entonces tuvimos que preguntarle si sentía algo, le pasaba algo, por eso reaccionó de esa manera, y no le tuvimos que reducir, vomitó mucho y se quedó acostado durmiendo en la sala de radio”, relató el teniente Ever Recalde.

Agregó que lo asistieron, pero que una vez que irrumpió dentro del cuartel ya llamaron al 911 para pedir apoyo.

Militar irrumpe y causa destrozos en cuartel de bomberos

Según detalló el teniente, el militar no estaba armado, ya que lo revisaron antes de realizarle los primeros auxilios que el mismo militar solicitó.

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“No era conocido, no vino nunca antes, lo único que dijo antes de quedarse dormido es que era personal militar. Pidió auxilio y, supuestamente, como no le hicimos caso, reaccionó de esa manera”, precisó Recalde.

El militar fue detenido y según trascendió, se haría cargo de los destrozos ocasionados.