Policiales
15 de mayo de 2026 a la - 17:34

Militar causa destrozos, vomita y duerme en cuartel de bomberos de Capiatá

Exterior de un cuartel con emblema visible, paredes amarillas y decoración festiva en un ambiente conmemorativo.
Militar causó destrozos en el cuartel de la 8va Compañía del CBVP de Capiatá, vomitó y se durmió. En la imagen, como quedó la puerta de blindex por la que arrojó una de las probetas (cilindros) de cemento.

Un militar fue hasta el cuartel de la 8va compañía del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay de Capiatá y causó destrozos al arrojar probetas de cemento a un vehículo y a la puerta de blindex del cuartel, para luego vomitar y quedarse dormido.

Por ABC Color

Aproximadamente a las 00:15 de esta madrugada un militar, identificado como Juan Arzamendia acudió hasta el cuartel de los bomberos voluntarios de la 8va Compañía de Capiatá y arrojó probetas de cemento (cilindros) contra el auto de una voluntaria y contra una puerta de blindex del lugar, lo que causó destrozos.

Una parte de los bomberos estaba de servicio y otra estaba descansando cuando ocurrió el hecho, por lo que reaccionaron ante el ruido y fueron a ver lo que estaba pasando.

“La mayoría de mis compañeros estuvieron asustados, porque no sabían que le pasaba, entonces tuvimos que preguntarle si sentía algo, le pasaba algo, por eso reaccionó de esa manera, y no le tuvimos que reducir, vomitó mucho y se quedó acostado durmiendo en la sala de radio”, relató el teniente Ever Recalde.

Ambiente exterior del cuartel de bomberos con moto amarilla y ambulancia, mostrando un bombero sentado en la parte trasera.
Militar causó destrozos en el cuartel de la 8va Compañía del CBVP de Capiatá, vomitó y se durmió

Agregó que lo asistieron, pero que una vez que irrumpió dentro del cuartel ya llamaron al 911 para pedir apoyo.

Militar irrumpe y causa destrozos en cuartel de bomberos

Según detalló el teniente, el militar no estaba armado, ya que lo revisaron antes de realizarle los primeros auxilios que el mismo militar solicitó.

Hombre con uniforme amarillo de emergencia, de pie frente a una pared de ladrillos, con aspecto serio.
Militar causó destrozos en el cuartel de la 8va Compañía del CBVP de Capiatá, vomitó y se durmió. En la imagen el teniente Ever Recalde.

“No era conocido, no vino nunca antes, lo único que dijo antes de quedarse dormido es que era personal militar. Pidió auxilio y, supuestamente, como no le hicimos caso, reaccionó de esa manera”, precisó Recalde.

El militar fue detenido y según trascendió, se haría cargo de los destrozos ocasionados.

Fachada del cuartel de la 8va Compañía con bandera paraguaya y placa de agradecimiento en un ambiente de solemnidad.
Militar causó destrozos en el cuartel de la 8va Compañía del CBVP de Capiatá, vomitó y se durmió