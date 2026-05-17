Operativo Umbral 2.5 culmina sin incidentes, según reporta Justicia

El Ministerio de Justicia informó este domingo que el denominado “Operativo Umbral 2.5″ concluyó de manera exitosa y sin registrarse altercados de ninguna naturaleza. El procedimiento, que implicó el traslado de mujeres privadas de libertad (MPL), se ejecutó bajo un fuerte despliegue institucional.

Según el comunicado oficial de la cartera de Estado, la operación se desarrolló respetando los protocolos internacionales de seguridad y los derechos humanos. De esa manera se garantizó un traslado ordenado, seguro y digno para las internas.

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Ante la lógica preocupación que generan este tipo de movimientos penitenciarios, las autoridades emitieron un mensaje de tranquilidad para los familiares de las reclusas trasladadas. En ese sentido, aseguraron que los canales oficiales de la institución se mantendrán activos y habilitados para proveer información continua a los allegados que lo requieran.

El operativo requirió un trabajo conjunto que involucró a diversas instituciones de seguridad del Estado y profesionales de la salud, quienes brindaron soporte logístico y médico durante las diferentes etapas del traslado.

Ofrecerán conferencia de prensa para revelar los resultados

Si bien el Ministerio calificó el operativo como un éxito estratégico, los datos específicos sobre los penales de origen y destino, así como la cantidad exacta de internas trasladadas, se mantienen bajo reserva temporal.

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Para detallar el alcance y los resultados definitivos del Operativo Umbral 2.5, las máximas autoridades del Ministerio de Justicia convocan a una conferencia de prensa oficial mañana, lunes.

En dicho encuentro con la prensa se responderán las consultas sobre la nueva distribución de la población penitenciaria femenina y los objetivos de esta movilización.