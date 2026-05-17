Tras dejar grave denuncia en Instagram contra Fiscalía, mató a su hijo y se habría quitado la vida

El filicidio y posterior suicidio ocurrieron en un inquilinato situado en Yasy entre Núñez de Balboa y Paz del Chaco, en el barrio Santa Luisa de la ciudad de Lambaré, departamento Central.

El niño asesinado tenía solo siete años de edad. Fue probablemente asfixiado con una almohada y luego su cuerpo quedó en la cama, tapado con una frazada.

En tanto que la presunta autora de ese crimen era su mamá, una joven de 26 años, quien se colgó del cuello con una piola atada por el techo.

Policías de la comisaría 4ª Central, que funciona en el centro de Lambaré, comunicaron a la Comandancia en Asunción que los cuerpos fueron descubiertos por la dueña del inquilinato, quien a su vez fue a verificar la situación por pedido del concubino de la chica, quien es el padrastro del niño.

Según los datos, la mujer dejó de contestar hoy el teléfono a su pareja, quien estaba en el departamento de Caazapá, adonde viajó para pasar con su mamá el Día de la Madre.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Según el hombre, la última vez que hablaron fue anoche, a las 23:00 aproximadamente, y que en teoría estaba todo bien.

Se cree entonces que el terrible suceso aconteció esta madrugada.

“Mi caso nunca se investigó”

La joven madre ahora fallecida escribió a mano una carta, sacó fotos de las hojas y luego publicó las imágenes en su perfil de Instagram, como una especie de nota suicida.

Básicamente, la carta escrita por la chica dice que su anterior pareja, es decir, el papá biológico de su hijo, supuestamente abusaba del nene desde que él tenía 3 años.

También que la mamá y una hermana de su expareja eran cómplices de las violaciones.

La mujer dejó constancia “esto fue denunciado en la comisaría 4ª de Lambaré y derivado a la Fiscalía, Unidad 4″.

“Mi caso nunca se investigó. Nunca se hizo nada. Hoy mi corazón ya no soporta tanto dolor, tanto sufrimiento, y verle sufrir a mi hijo, que no hay un solo día que él no recuerde todo lo que le hacía ese asqueroso”, dice una parte del mensaje.

“Espero que después de mi muerte reciba justicia, pero los muertos no tienen justicia en Paraguay”, avisó la mujer ahora fallecida.

Denuncia se tramitó ante Fiscalía de Lambaré

El posteo también incluye las fotos de quienes serían el papá biológico del niño fallecido, la abuela y la tía del pequeño, así como una notificación del Ministerio Público relacionada con la causa penal abierta por supuesto abuso sexual en niños.

Efectivamente, ese caso estaba a cargo de la fiscala Amelia Bernal, de la Unidad 4 de la Fiscalía de Lambaré.

Policías que actuaron en esa investigación mencionaron que la denunciante, es decir, la mujer ahora fallecida, tenía en ese entonces una conducta un tanto llamativa, como inestable emocionalmente, pero también creyeron en ese momento que podría tratarse de algo lógico por la situación que estaba pasando con su hijo.

Generalmente, ABC no acostumbra a publicar detalles de casos de autoeliminación, pero como en este caso podría tratarse de un hecho penalmente relevante y, por sobre todo, porque un menor de edad resultó víctima directa, se consignan algunos puntos que el Ministerio Público podría tomar como referencia para avanzar con la investigación.

El caso quedó a cargo de la fiscala Nora Cubilla, de la Unidad 1 de la Fiscalía de Lambaré.