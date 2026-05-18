Atentado en Pedro Juan Caballero: asesinan a tiros a un chapista

La víctima fue auxiliada hasta el Hospital Regional de PJC, donde se produjo su deceso.
Según datos preliminares, los sicarios se movilizaban en un automóvil y tras perpetrar el crimen huyeron del lugar del hecho con paradero desconocido.
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Una comitiva fiscal-policial, encabezada por la fiscala Reinalda Palacios, se encuentra en la morgue del nosocomio local donde se realiza la inspección de rigor.
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