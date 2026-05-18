Policiales
18 de mayo de 2026 a la - 14:16

Atentado en Pedro Juan Caballero: asesinan a tiros a un chapista

Camioneta Fiat Toro blanca estacionada en pastizales con puerta abierta, sin personas visibles.
Un chapista fue asesinado en un área descampado, allí se encontró una camioneta abandonada.GENTILEZA

Un caso de homicidio se registró en la ciudad de Pedro Juan Caballero en la tarde de este lunes. La víctima fue identificada como João Morel, de 42 años, de nacionalidad brasileña. El mismo se encontraba en su camioneta cuando fue interceptado por sus verdugos que abrieron fuego contra su humanidad.

La víctima fue auxiliada hasta el Hospital Regional de PJC, donde se produjo su deceso.

Según datos preliminares, los sicarios se movilizaban en un automóvil y tras perpetrar el crimen huyeron del lugar del hecho con paradero desconocido.

Lea más: https://www.abc.com.py/policiales/2026/04/16/sicariato-en-pjc-la-victima-recibio-18-balazos-e-investigan-el-trasfondo-del-crimen/

Una comitiva fiscal-policial, encabezada por la fiscala Reinalda Palacios, se encuentra en la morgue del nosocomio local donde se realiza la inspección de rigor.

En desarrollo