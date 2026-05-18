Policiales
18 de mayo de 2026 a la - 15:38

Fiscalía activa protocolo de búsqueda por adolescente desaparecida en Asunción

Pabla Beatriz Pereira Jara, con expresión serena y cabello rizado, en un entorno neutral y tranquilo.
Familia y amigos de Pabla Beatriz Pereira Jara buscan su paradero tras su desaparición.

El Ministerio Público solicitó a la Policía Nacional una serie de informes referentes a la desaparición de una adolescente de 16 años. La menor desapareció durante la madrugada del 16 de mayo.

Por ABC Color

La fiscala Fátima Girala, de la Unidad Penal N°. 3, requirió a la comisaría interviniente un informe detallado sobre las diligencias investigativas realizadas en el marco de la denuncia sobre la desaparición de Pabla Beatriz Pereira Jara, una adolescente paraguaya de 16 años.

La menor reside en el barrio Tacumbú de Asunción y su desaparición fue denunciada por su madre, Susana Beatriz Jara. La adolescente se encuentra desaparecida desde la madrugada del 16 de mayo, según refirió la denunciante.

Por el caso, la Fiscalía solicitó informaciones sobre si ya se dispuso formalmente la búsqueda y localización, o en caso contrario, que se proceda a su inmediata disposición.

“La investigación está abierta a los efectos de esclarecer el hecho y determinar el paradero de la adolescente”, asegura la Fiscalía.

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Este es el número para brindar informaciones

Ante cualquier información que pueda aportar la ciudadanía, se insta a comunicarse al número telefónico (0981) 477479 o a la Unidad del Ministerio Público interviniente.