Fiscalía activa protocolo de búsqueda por adolescente desaparecida en Asunción

La fiscala Fátima Girala, de la Unidad Penal N°. 3, requirió a la comisaría interviniente un informe detallado sobre las diligencias investigativas realizadas en el marco de la denuncia sobre la desaparición de Pabla Beatriz Pereira Jara, una adolescente paraguaya de 16 años.

La menor reside en el barrio Tacumbú de Asunción y su desaparición fue denunciada por su madre, Susana Beatriz Jara. La adolescente se encuentra desaparecida desde la madrugada del 16 de mayo, según refirió la denunciante.

Por el caso, la Fiscalía solicitó informaciones sobre si ya se dispuso formalmente la búsqueda y localización, o en caso contrario, que se proceda a su inmediata disposición.

“La investigación está abierta a los efectos de esclarecer el hecho y determinar el paradero de la adolescente”, asegura la Fiscalía.

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Este es el número para brindar informaciones

Ante cualquier información que pueda aportar la ciudadanía, se insta a comunicarse al número telefónico (0981) 477479 o a la Unidad del Ministerio Público interviniente.