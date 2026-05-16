Activan alerta MAFE activo por desaparición de una adolescente y dos adultos

La Policía Nacional difundió las fichas de búsqueda de tres ciudadanos reportados como desaparecidos en diferentes puntos del país. Las autoridades apelan a la colaboración de la ciudadanía para obtener cualquier dato que permita localizarlos, en cumplimiento con el protocolo de búsqueda de personas.

Uno de los casos reportados corresponde a Pamela Sofía Cabrera Cáceres (13). La adolescente fue vista por última vez el pasado 15 de mayo, aproximadamente a las 18:30, en la zona de Villa Madrid de la ciudad de Limpio.

La menor es de contextura física delgada, cutis blanco y cabello castaño. Al momento de su desaparición, vestía una remera celeste con blanco y un short de color negro.

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Reporte de desaparición en la Capital

En Asunción, se reportó la desaparición de Ana Cristina Sartorio Arias (38). Según el informe oficial, fue vista por última vez en horas de la noche del 12 de mayo en las inmediaciones de las calles Guillermo Arias casi De La Conquista.

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Sus características físicas indican contextura robusta, cutis blanca, estatura baja y cabello negro. Vestía una campera y una calza, ambas de color negro.

Asimismo, continúa la búsqueda de Zacarías Silva (65), quien se encuentra con paradero desconocido desde el 15 de mayo de 2023. El último reporte disponible indica que el hombre fue visto alrededor de las 15:00 en la zona de Estero Kamba, departamento de Ñeembucú.

El ciudadano es de contextura física delgada, estatura media y vestía una camisa blanca, campero color marrón, pantalón celeste y botas.

Cómo reportar información sobre desaparecidos

Cualquier información que pueda ayudar a localizar a estas personas puede ser comunicada directamente al número 0986-760-083 del Departamento de Búsqueda y Localización.

También se encuentran habilitados los sistemas de emergencia 911 y el 130 de Fono Ayuda para casos que involucren a menores de edad.