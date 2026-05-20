Feminicidio en Nueva Italia: sospechoso debía estar preso pero tenía arresto domiciliario

En la tarde del 24 de octubre del 2022, cuando Facundo Mauricio Balbuena Villasboa -ahora investigado por supuesto feminicidio- tenía 16 años, supuestamente llevó un revólver calibre 32 al colegio de la ciudad de Nueva Italia, donde estaba cursando el segundo curso de la media.

En algún momento de descuido de los docentes el adolescente sacó el arma y disparó. La bala impactó en el cuello de una de sus compañeras, que de milagro logró sobrevivir.

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En tanto que el sospechoso escapó inicialmente del centro educativo, pero luego fue detenido en la casa de su familia, en la misma ciudad de Nueva Italia.

Los representantes legales de la víctima presentaron una querella adhesiva por supuesto homicidio doloso en grado de tentativa, debido a que los peritos lograron demostrar que para disparar el arma utilizada en el hecho se debía imprimir una presión de casi cuatro kilos sobre el gatillo.

Sin embargo, el Ministerio Público imputó al adolescente por lesión grave, ya que el sospechoso afirmó en aquel momento que el disparo fue accidental en el momento que intentó tomar el arma que tenía en su mochila.

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El juzgado en base a la imputación de la Fiscalía le otorgó la prisión domiciliaria a Facundo Mauricio después de cuatro meses de estar recluido en el Correccional de Menores. Pero el joven incumple todas sus medidas y hasta dejó de firmar el libro de comparecencia mensual, sin consecuencia alguna.

Tras arresto, feminicidio en Nueva Italia

Desde ese momento, el ahora presunto feminicida estuvo prófugo de la justicia, hasta que finalmente el viernes 8 de mayo último se presentó ante el Juzgado de Sentencia de Fernando de la Mora. El colegiado, integrado por los magistrados Ana Carolina Silveira, Leticia Frachi Vargas y Javier Sapena Bibolini, dejó sin efecto la rebeldía y nuevamente lo benefició conel arresto domiciliario, que debía cumplir en la una propiedad de la compañía Itaybateí de la ciudad de Nueva Italia.

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Once días después, el mismo joven Facundo Mauricio Balbuena Villasboa, quien ya estaba procesado por haber baleado a una compañera de colegio, ahora aparentemente asesinó con un cuchillo a María Celeste Segovia Colmán (31), con quien supuestamente estaba manteniendo relaciones sentimentales.

“Si el Juzgado de Sentencia no hubiera actuado con tanta ligereza y concedido nuevamente medidas al joven que estuvo en rebeldía por varios años, esta mujer María Celeste Segovia Colmán seguiría viva”, aseguró el abogado Héctor Torres, quien representa a los familiares de la estudiante que fue baleada por Balbuena Villasboa.

Irónicamente, en la mañana de hoy miércoles 20 de mayo el mencionado Tribunal de Sentencia de la ciudad de Fernando de la Mora integrado por los mismos magistrados levantó las medidas alternativas a la prisión aplicadas al procesado Balbuena Villasboa y decretó su prisión preventiva.