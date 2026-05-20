Feminicidio en Nueva Italia: investigan si la mataron por negarse a abortar

El feminicidio fue descubierto ayer aproximadamente a las 18:40 en un yuyal de la compañía Itá Yvate’i del distrito de Nueva Italia, departamento Central.

La víctima fue identificada como María Celeste Segovia Colmán, de 31 años, quien vivía en la compañía Isla Guavirá del mismo municipio, quien era una madre soltera con dos hijos pequeños y que trabajaba ocasionalmente como empleada doméstica.

La mujer fue ultimada de una puñalada en el cuello y su cuerpo fue cubierto con hojas de cocotero. El arma homicida ya fue encontrada.

El detenido como responsable es Facundo Mauricio Balbuena Villasboa, de 19 años, domiciliado a unos 300 metros de donde fue encontrado el cadáver.

Este joven estaba bajo arresto domiciliario y próximo a afrontar juicio oral por homicidio doloso en grado de tentativa, ya que supuestamente hace cuatro años llevó un arma al colegio y le disparó a una compañera.

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Además, tenía en su casa una motocicleta Kenton Shark denunciada como robada en el departamento de Alto Paraná.

Detenido habría confesado autoría de feminicidio a un amigo

El ahora detenido, Facundo Mauricio Balbuena Villasboa, dijo supuestamente a los policías que lo arrestaron que él y María Celeste Segovia Colmán eran amantes.

Sin embargo, contó supuestamente que hace unos cuatro meses ya no estaban juntos.

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Siempre según la versión del joven, la chica le dijo ayer que estaba embarazada. Entonces el muchacho supuestamente le pidió a la chica que abortara, pero ella se negó. Esto habría desatado una discusión que precedió al crimen.

Asustado por lo que hizo, Facundo trasladó el cuerpo de María hasta el yuyal e intentó ocultarlo, pero después fue a contar a un amigo lo que acababa de hacer.

Ese amigo, antes que apoyarlo, fue a delatarlo con su familia y ahí se encontró el cadáver.