Activan alerta MAFE por la desaparción de cuatro menores

El Departamento de Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas de la Policía Nacional emitió una alerta urgente para dar con el paradero de tres niños y una menor de 14 años.

Sebastián Nicolás, de 7 años, y Gabriela Noemí Figueredo Ortiz, de 4 años, se encuentran desaparecidos desde el jueves 21 de mayo.

La última vez que fueron vistos fue en el Barrio Divino Niño Jesús de la ciudad de Quiindy.

Los padres solicitan la ayuda de toda la ciudadanía para que sus hijos puedan retornar sanos y salvos a su casa.

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El otro niño que está siendo buscado es Claudio César Núñez Armoa de 8 años, a quien se lo vio por última vez ayer en el Km 23 compañía N° 7 Barrio San Isidro de la ciudad de J. Augusto Saldivar a las 17:00 aproximadamente.

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En ese momento, el chico vestía un pantalón de buzo gris, mangas largas con capucha de color gris y diseños de Lionel Messi y zapatillas de color azul con medias.

Claudio es de contextura física delgada, cutis blanco y cabello rubio.

Luz Amada Portillo Gómez es la joven de 14 años que está siendo buscada en el Departamento de Canindeyú.

La última vez que la vieron fue el jueves 21 de mayo a las 04:00 aproximadamente, en el Asentamiento 16 de Julio de la Colonia Naranjito.

Ante cualquier información, contactar con el Departamento Especializado en Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas al 130 o al 911 de la Policía Nacional.