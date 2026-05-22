Asaltaron en Brasil y Paraguay y luego terminaron presos

Los capturados por asalto fueron identificados como Diego Amín Martínez Roble, de 19 años, y Eladio Daniel Barrios Florentín, de 18 años, quienes fueron perseguidos y luego atrapados en un patio baldío del barrio Industrial de la ciudad de Pedro Juan Caballero, departamento de Amambay.

El subjefe de Investigaciones de dicho departamento, comisario Fredy Luis Duarte Solís, dijo que los jóvenes asaltaron la fábrica de huevos LL Ovos, situada en el barrio Jóquei Clube de Ponta Porã, y que inmediatamente después cruzaron la frontera y asaltaron la ferretería Ferrepar, ubicada en el barrio Jardín Aurora de Pedro Juan Caballero.

Persecución y captura en Pedro Juan Caballero

Luego del primer golpe, la Policía brasileña ya estaba en alerta, y tras el segundo atraco, la Policía paraguaya también se desplegó rápidamente.

De hecho, los malvivientes pillaron que eran seguidos en Ponta Porã y cruzaron de nuevo a Pedro Juan Caballero, donde sin embargo ya no pudieron eludir el cerco policial.

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Los maleantes actuaron en una motocicleta Star roja, sin chapa. Para despistar a los uniformados, los jóvenes le colocaron un protector de cuero negro al tanque de combustible, pero igual fueron descubiertos.

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Los celulares que robaron en Brasil, que tenían GPS, también ayudaron a ubicar a los bandidos en Paraguay.

El fiscal de la causa es Emilio Daniel Álvarez Maldonado, de Pedro Juan Caballero.