Imputan a supuesto financista narco brasileño detenido en Amambay

El ciudadano brasileño Eduardo Santana Días (43) fue imputado por tenencia sin autorización de drogas prohibidas, según informó el fiscal antidrogas de Amambay, Celso Morales, quien solicitó su remisión a la cárcel. El afectado por la decisión fiscal es señalado por la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) como uno de los financistas de una estructura criminal dedicada al narcotráfico.

Las unidades antidrogas habrían dado ayer, jueves, un golpe a la estructura criminal a la que pertenece Santana Dias al desmantelar cuatro laboratorios clandestinos en el área rural de la ciudad de Karapaí, departamento de Amambay.

Varios allanamientos simultáneos

Ayer, jueves, los agentes de la Senad de Pedro Juan Caballero realizaron varios allanamientos en simultáneo en la ciudad de Karapaí. En las viviendas rurales intervenidas fueron detectados cuatro laboratorios y se incautaron más de 2.600 Kg de marihuana, en sus variedades premium, ice y hachís marroquí, además de varios elementos de procesamiento de estupefacientes.

En el área urbana, se allanó la vivienda donde residía Eduardo Santana, quien quedó detenido, y de su poder se incautó una pequeña cantidad de marihuana.

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En su declaración ante la Fiscalía, el extranjero dijo ser consumidor de marihuana y negó ser parte de una estructura de narcotráfico, según el fiscal del caso.