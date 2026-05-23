Enfrentamiento a balazos resulta con un policía y un presunto delincuente heridos en San Pedro del Paraná

Un violento enfrentamiento a tiros entre efectivos policiales y un ciudadano con múltiples antecedentes judiciales dejó este mediodía dos heridos de bala en la compañía Fleitas Cué, del distrito de San Pedro del Paraná, en el departamento de Itapúa. El hecho ocurrió alrededor de las 12:30 horas en la vía pública de esa localidad rural, según el informe de la comisaría de la zona.

Personal policial de la Comisaría 50ª realizaba tareas de inteligencia en búsqueda de Nelson Rojas Ayala (39), vecino de la compañía Fleitas Cué, quien acumula dos órdenes de captura vigentes por causas caratuladas como “supuesto hecho de homicidio doloso”.

El operativo estuvo a cargo del oficial primero Antonio Morán, jefe de la Comisaría 10ª de Fram, y se desarrolló bajo la supervisión del director de Policía de Prevención y Seguridad de Itapúa, el comisario general inspector Hilario Godoy Manteflí.

Durante una patrulla preventiva, los efectivos lograron visualizar al sospechado en las inmediaciones de su propio domicilio. Al advertir la presencia policial, Rojas Ayala extrajo de entre sus ropas un arma de fuego y abrió fuego en reiteradas ocasiones contra los agentes. El personal policial respondió con sus armas reglamentarias para repeler la agresión.

En medio del tiroteo, desde una zona boscosa aledaña se registraron disparos adicionales, cuya procedencia no ha sido determinada públicamente hasta el momento. Uno de los proyectiles impactó contra el cuerpo de un efectivo policial.

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Los heridos

El suboficial mayor Rosalino Cubilla Espínola (40), jefe de la Comisaría 49ª de Guazú Ygua, resultó herido por un proyectil de arma de fuego. Fue trasladado inicialmente al Hospital Distrital de San Pedro del Paraná y posteriormente derivado al hospital de la ciudad de Fram para recibir atención médica de mayor complejidad.

Nelson Rojas Ayala, por su parte, resultó con heridas de bala en varias partes del cuerpo.

Fue asistido en el mismo Hospital Distrital de San Pedro del Paraná y luego trasladado al Hospital General de Itapúa bajo estricta custodia policial, donde permanece detenido a disposición de la Justicia.

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Antecedentes del detenido

Según el informe policial, Rojas Ayala registra dos órdenes de captura emanadas de la Fiscalía Zonal de San Pedro del Paraná. La primera, identificada como oficio N° 07 del 12 de enero de 2026, fue firmada por el agente fiscal Rolando Ortega en el marco de una causa por supuesto homicidio doloso.

La segunda, oficio N° 26 de igual fecha, fue librada en una causa por el mismo delito en la que el imputado había sido declarado rebelde.

En el lugar del hecho se incautó un arma de fuego marca Taurus, calibre 9 mm, que estaba en poder de Rojas Ayala al momento del enfrentamiento. Personal del Departamento de Criminalística y de Investigaciones fue convocado al sitio para realizar las diligencias periciales de rigor.