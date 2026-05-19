Exempleado fue detenido como sospechoso de atraco domiciliario de un jefe de obras en Bella Vista

Luego de trabajos investigativos desarrollados por la Policía Nacional, se logró identificar a uno de los presuntos autores de un atraco domiciliario cometido el pasado martes 12 de mayo, en una residencia del barrio Niño Jesús del distrito de Bella Vista. En consecuencia, se desarrolló un allanamiento la mañana de este martes 19 de mayo, en el barrio Villa Santa María, en el distrito de Santísima Trinidad.

Producto del procedimiento, resultó detenido Flaminio Franco (38), a quien sindican como uno de los tres autores de este violento atraco. Los intervinientes del Departamento de Investigaciones hallaron vestimentas similares a las utilizadas por uno de los atracadores durante el hecho punible.

Tras el allanamiento, incautaron una bandolera negra de la marca “Fasion”; un jeans color claro; ambos utilizados por uno de los atracadores. Además, un celular Redmi color azul y un celular Redmi Note 11 Pro, de color negro.

Los elementos fueron entregados al agente fiscal de la causa, titular de la Unidad Penal N°2 de la Zona Colonias Unidas, Héctor Garay. Según el informe policial, Franco tenía una orden de captura vigente por una causa de hurto agravado del año 2024.

Lea más: Video: identifican y detienen a robacables que fueron captados en circuito cerrado de la playa de Carmen del Paraná

Exempleado de la víctima

La víctima fue identificada como Marcelino Aquino (65); su pareja sentimental sería Bernardina Villalba, según el informe policial. Los maleantes se llevaron dinero en efectivo, G. 700 mil y tres aparatos celulares. Los dueños del domicilio detallaron que el grupo criminal actuó con guantes de látex durante el atraco.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Aquino sería un jefe de obras y recientemente habría entregado un trabajo grande, según detalló a los intervinientes. La presunción era que los asaltantes suponían que el mismo tenía ese dinero en su vivienda.

El equipo de Investigaciones indicó que Franco había trabajado anteriormente con la víctima como obrero, por lo que era conocido del mismo. Suponen que ese vínculo puede estar relacionado con el conocimiento que tenía el grupo criminal del ingreso de dinero de la víctima, pero que no fue encontrado en la residencia durante el asalto. Sobre los otros miembros de la banda criminal, expresaron que los tendrían identificados.