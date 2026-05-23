Operación Yararius: condenan a tres soldados de la banda de Macho por narcotráfico

La operación contra el narcotráfico Yararius se ejecutó el sábado 28 de junio de 2025 en un monte al lado de un puerto clandestino, a orillas del río Paraná, en las coordenadas 24° 10’ 44” S, 54° 21’ 09” W, cerca de la colonia Yvy Porã del municipio de Saltos del Guairá, capital del departamento de Canindeyú.

Militares del Comando de Operaciones de Defensa Interna (CODI) asaltaron el lugar, que funcionaba básicamente como un complejo marihuanero con tres campamentos.

Los presuntos narcos que estaban en el sitio recibieron a tiros a los intervinientes, aunque rápidamente fueron superados en capacidad de fuego por los militares.

Tiroteo en Saltos del Guairá dejó tres muertos

En el enfrentamiento, murieron tres de los supuestos traficantes, Guido Nicolás Coronel Vera, de 25 años, con antecedentes por prestación alimentaria; Junior Antonio Montanía Lezcano, de 24 años, con antecedentes por asalto, y Leonardo Brítez Guanez, de 30 años, sin antecedentes.

En el campamento fueron encontrados 887 kilos de marihuana prensada y 4 kilos de hachís, así como ocho fusiles calibre 5.56, cinco fusiles calibre 7.62, dos escopetas calibre 12, al menos734 municiones para estas armas y uniformes similares a los que usan los militares, entre otras evidencias.

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Detenidos, imputados, acusados y condenados

Al día siguiente del procedimiento, la Policía Nacional (PN) capturó a otros tres integrantes de la banda criminal, quienes fueron localizados cuando pretendían abandonar la zona donde se produjo la balacera.

Estos resultaron ser Gustavo Damián Paredes, de 32 años, alias Gustavito; Juan Carlos Genes Rivas, de 31 años, alias Kalí, y Aníbal González Benítez, de 29 años, alias Ki’i.

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De hecho, los tres fueron imputados y luego acusados por el fiscal de Narcotráfico de Saltos del Guairá, Abelino Bareiro Aguirre, quien representó a la Fiscalía en el juicio oral que terminó el viernes 22 de mayo de 2026.

Condenados por narcotráfico, vinculados a Macho

El Tribunal de Sentencia que juzgó a los traficantes fue el mismo que condenó al exdiputado y exsenador Erico Galeano Segovia, es decir, los jueces Pablino Daniel Barreto Alfonso, Anselma Inés Galarza Careaga y Juan Alberto Dávalos Bogarín.

Los magistrados aplicaron un castigo de 12 años de privación de libertad a los tres acusados, que fueron declarados culpables de tráfico internacional de sustancias estupefacientes y detentación ilegal de armas.

Los ahora condenados eran soldados de la banda dirigida por el criminal más buscado del Paraguay, Felipe Santiago Acosta Riveros, de 44 años, alias Macho, quien de hecho hasta esa época de la operación Yararius prácticamente monopolizaba el tráfico de drogas desde la zona de Canindeyú.

El nombre de la operación, Yararius, era por la denominación del grupo táctico del CODI que efectuó la misión, Yarará.