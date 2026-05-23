Video: se llevan carne y dinero en efectivo en violento asalto a Biggie de Luque

Un violento asalto a mano armada se registró en la tarde de ayer, a las 17:40 en el local de la cadena de minimercados Biggie, ubicado sobre la calle Ykua Karanday de Luque.

Un grupo de cuatro delincuentes que portaban armas cortas y largas irrumpió en el local, redujeron al personal y se llevaron dinero en efectivo y varios kilos de carne envasada al vacío. Todo el asalto fue captado por las cámaras de seguridad del recinto, según indicó el comisario Hugo Hermosilla.

De acuerdo con el reporte policial, tres de los sujetos descendieron de un vehículo con las armas, mientras que el cuarto integrante aguardó en el auto en el que llegaron.

El dinero en efectivo que se llevaron sería aproximadamente G. 1.200.000. También despojaron a un cliente de su teléfono celular.

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Violento asalto a Biggie para llevarse carne y efectivo

Sin embargo, posterior al asalto y tras la presencia de agentes de la Policía Nacional, lograron rastrear mediante el GPS el dispositivo, localizándolo en un terreno baldío situado al costado del aeropuerto, donde se presume que fue arrojado por los asaltantes durante su escape.

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El vehículo utilizado para el asalto, un Toyota Corolla color negro, fue abandonado por los sospechosos en la ciudad de Limpio, en Piquetekue, el cual se confirmó que fue denunciado como robado el pasado 15 de mayo en la jurisdicción de la Comisaría Segunda Metropolitana, apenas una semana antes del asalto de ayer.

Según el comisario, cuando los agentes llegaron al local, los trabajadores del local les manifestaron que una persona fue herida por un arma de fuego; sin embargo, la misma ya no estaba en el lugar, y cuando los agentes se trasladaron tanto al Hospital Regional de Luque, como al Instituto de Previsión Social (IPS) Makai, no lograron obtener reporte oficial de lesionados vinculados al asalto.

La investigación del caso quedó a cargo del agente fiscal Jorge Escobar, de la unidad número dos del Ministerio Público, con el apoyo del personal de Investigaciones de la Policía Nacional.