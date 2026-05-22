Allanan cinco viviendas en busca de banda ligada a asaltos y supuesto plan de ataque en el Aeropuerto Guaraní

Los allanamientos comenzaron a las 02:00 de este jueves y estuvieron encabezados por los fiscales Osvaldo Zaracho y Luis Fernando Escobar, en coordinación con agentes del Departamento Comando Tripartito.

Según explicó el fiscal Escobar, los allanamientos se realizaron en prosecución de las investigaciones del asalto a la recicladora Walter, ocurrido el 5 de febrero pasado. En esa ocasión, fueron detenidas tres personas y se recuperaron G. 100 millones de los G. 260 millones que robó la gavilla.

“El trabajo técnico de la Policía Nacional nos llevó a determinar que detrás de los tres detenidos había más personas implicadas”, señaló el representante del Ministerio Público.

Cuentan con “campanas”

Durante los allanamientos, dos de los principales objetivos lograron escapar antes de la llegada de la comitiva, aparentemente alertados a través de WhatsApp por personas que actúan como “campanas” en la zona. “Una de las personas detenidas habría sido la que dio aviso para permitir la fuga de los sospechosos”, explicó Escobar.

Posteriormente, los intervinientes ingresaron a un inquilinato donde encontraron panes de droga y procedieron a la detención de otras dos personas.

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Entre los objetivos buscados que pudieron escapar se encuentran: Rodrigo Fabián Silva Argüello, alias Pika, quien posee orden de captura por homicidio doloso y robo agravado, además de Wilson Darío Rotela Coronel, fugado de la cárcel de Minga Guazú. Ambos habrían participado en el asalto a la recicladora y también estarían vinculados al violento ataque contra el Holding Xtreme Import Export ocurrido en el barrio Obrero de Ciudad del Este, donde fue asesinado un guardia de seguridad.

Asimismo, los investigadores sostienen que los sospechosos estarían relacionados con un presunto plan de asalto de gran envergadura en el Aeropuerto Guaraní.

Barrio estratégico para asaltantes

Por su parte, el comisario principal Carlos Duré, jefe del Comando Tripartito, dijo que el barrio San Rafael representa una de las zonas más complejas para realizar procedimientos policiales debido a su falta de planificación urbana.

“El barrio San Rafael es una de las zonas más complicadas para hacer allanamientos en todo el Paraguay. Son pasillos que facilitan el escape de quienes actúan al margen de la ley. Para mí, es un punto estratégico para los delincuentes”, manifestó.

Antecedentes del caso

Además del asalto a la recicladora Walter, a la misma banda se le atribuye el asalto registrado a Paresa, en el km 12 de Ciudad del Este, y el millonario asalto al Holding Xtreme Import Export, del barrio Obrero de esta capital departamental, donde mataron a un guardia de seguridad.