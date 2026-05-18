Doble homicidio en Cambyretá: no descartan trasfondo narco

Luego de la identificación de dos cuerpos hallados el sábado en el distrito de Cambyretá, el Departamento de Investigaciones, a cargo del comisario principal Joel Cabrera, desarrolló dos allanamientos bajo la presunción de que se trató de un doble homicidio.

Los procedimientos se desarrollaron, uno en una vivienda del barrio San Miguel de Cambyretá y el otro en el barrio San Isidro de Encarnación.

En ambos procedimientos encontraron los inmuebles deshabitados. La primera incursión se desarrolló en la residencia de Erica Dahiana Portillo Caballero (26), sindicada como la pareja sentimental del sospechado como presunto autor del crimen.

En la residencia incautaron una escopeta táctica americana calibre .12 mm; un silenciador niquelado; una lancha Yamaha; una caja de proyectiles calibre 9 mm; guantes negros; y varias cajas de celulares de la marca iPhone.

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Principal sospechoso

La segunda residencia estaría alquilada por Gustavo Rubén Goncalvez Vera (31), quien es señalado como presunto autor de los homicidios.

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En la residencia hallaron un vehículo Jeep Grand Cherokee blanco (2014) con matrícula OBP 608; un automóvil Jeep Compass color negro, con matrícula BXC 225, reportado como robado el pasado 26/03/2026 en Buenos Aires (Argentina); una camioneta Volkswagen Saveiro blanca con chapa HBL 827; dos motocicletas Star, una roja y otra blanca (chapas 149 ANNA y 077 ABVO); un paquete con cocaína.

Además, noventa cartuchos vivos, sin percutir, de distintos calibres; una pistola calibre .45 mm; una pistola calibre .25 mm; dos cargadores largos para pistola calibre .45 mm; un cargador para pistola calibre .38 mm; un celular; un DVR; un chaleco táctico color verde; y un pasamontaña color beige.

El procedimiento estuvo acompañado por la agente fiscal de la causa, Giovanna Vera. Según las inspecciones primarias, el silenciador hallado en la primera vivienda correspondería al tipo de arma que fue incautada en el rodado incinerado, donde estaba uno de los cadáveres.

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Doble homicidio

La tarde de este sábado se reportó el hallazgo de dos cadáveres en distintos puntos del distrito de Cambyretá, el primero a las 17:40 y el segundo a las 18:00.

El primero se trató de Francisco Alcides Saucedo Quiñónez (28), quien fue encontrado en la compañía Colonia Paraná, al costado de un camino vecinal. El mismo tenía un disparo de arma de fuego en la cabeza, lo que le produjo la muerte, según el forense.

Posteriormente, en el barrio Barrero Guasu, fue hallado un automóvil Toyota Auris incinerado. En el interior estaba el cadáver incinerado de otro hombre, identificado como Brian Ariel Lugo (24). Posteriormente, los intervinientes detectaron que el mismo habría muerto de un disparo en la cabeza.

Agentes del Departamento de Criminalística lograron levantar de la segunda escena dos armas de fuego, pistolas marca Browning y Bersa, respectivamente.

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Investigan trasfondo

Según la reconstrucción de los hechos desarrollada por los investigadores, Lugo le pidió a Saucedo que lo llevara a un sitio donde se tenía que reunir con una tercera persona. Saucedo era el propietario y conductor del automóvil que después fue incinerado, mientras que Lugo viajaba en el asiento del copiloto.

Ambos recibieron el impacto de bala desde la parte posterior de la cabeza. Por estos detalles, presumen que el o los autores abandonaron el cuerpo del conductor en el lugar del asesinato. Posteriormente, llevaron el otro cadáver hasta otro sitio para incinerarlo con las presuntas armas homicidas.

Los investigadores no descartan que el trasfondo se deba a algo relacionado con el submundo de las drogas. Una de las hipótesis es que se pudo tratar de un ajuste de cuentas por deudas de droga.

Entre los fallecidos habría una presunta relación de amistad, mientras que Lugo tenía antecedentes por estafa. Entretanto, el principal sospechoso, Goncalvez Vera, sería un guardia de seguridad que, llamativamente, acrecentó su patrimonio sin justificación aparente, según los investigadores.