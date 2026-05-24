Policiales
24 de mayo de 2026 a la - 01:36

Fiscalía activa búsqueda de adolescente desaparecida en Tacuatí

María Isabel Jiménez Rodríguez con cabello oscuro y largo, vestida con camiseta oscura, luciendo seria ante un fondo textil floral.
María Isabel Jiménez Rodríguez, adolescente desaparecida.

El Ministerio Público reportó la activación de búsqueda y localización de una adolescente que se encuentra desaparecida en Tacuatí, San Pedro. La menor se encuentra con paradero desconocido desde el 21 de mayo.

Por ABC Color

La fiscala Gloria Marlene Florentín Montiel, de la Unidad Penal n.° 1 de Santa Rosa del Aguaray, dispuso la búsqueda y localización de la adolescente María Isabel Jiménez Rodríguez (15), quien está desaparecida desde el pasado 21 de mayo pasado y fue vista por última vez aproximadamente a las 21:20 de esa fecha.

Asimismo, la denuncia refiere que la menor es domiciliada en el barrio María Auxiliadora de la ciudad de Tacuatí, departamento de San Pedro.

Por el caso, la agente del Ministerio Público solicitó la intervención del Departamento de Antisecuestro de Personas de Santa Rosa del Aguaray para realizar las tareas investigativas necesarias para la búsqueda y ubicación de Jiménez Rodríguez.

alerta MAFE
alerta MAFE

Fiscalía solicita colaboración de la ciudanía

El Ministerio Público solicita a la ciudadanía colaborar con cualquier información que pueda contribuir a la localización de la joven mediante una comunicación a la dependencia policial más cercana o al sistema 911 de la Policía Nacional.

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