Fiscalía activa búsqueda de adolescente desaparecida en Tacuatí

La fiscala Gloria Marlene Florentín Montiel, de la Unidad Penal n.° 1 de Santa Rosa del Aguaray, dispuso la búsqueda y localización de la adolescente María Isabel Jiménez Rodríguez (15), quien está desaparecida desde el pasado 21 de mayo pasado y fue vista por última vez aproximadamente a las 21:20 de esa fecha.

Asimismo, la denuncia refiere que la menor es domiciliada en el barrio María Auxiliadora de la ciudad de Tacuatí, departamento de San Pedro.

Por el caso, la agente del Ministerio Público solicitó la intervención del Departamento de Antisecuestro de Personas de Santa Rosa del Aguaray para realizar las tareas investigativas necesarias para la búsqueda y ubicación de Jiménez Rodríguez.

Fiscalía solicita colaboración de la ciudanía

El Ministerio Público solicita a la ciudadanía colaborar con cualquier información que pueda contribuir a la localización de la joven mediante una comunicación a la dependencia policial más cercana o al sistema 911 de la Policía Nacional.

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