Funcionario de la Gobernación de Ñeembucú fallece en trágico vuelco en Guazucuá

El percance se registró alrededor de las 01:45 y en él estuvo involucrado un automóvil Toyota Axio, tono plateado oscuro, con chapa AAAN 296, conducido por la víctima fatal, Osval Javier Aquino Pérez, domiciliado en la ciudad de Pilar y funcionario de la Gobernación de Ñeembucú.

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De acuerdo con el informe policial de la Comisaría 8ª de Guazucuá, el vehículo terminó volcado con las cuatro ruedas hacia arribaen una zanja con agua al costado de la ruta.

Su hermano y acompañante, Wildo Daniel Aquino Pérez (36), logró salir ileso y relató que el conductor perdió el control del rodado al tomar una curva.

Personal policial acudió rápidamente al lugar y realizó maniobras de auxilio para rescatar al conductor, quien se encontraba atrapado dentro del habitáculo. Posteriormente intentaron reanimarlo, pero se confirmó su fallecimiento.

El procedimiento estuvo encabezado por efectivos de la comisaría jurisdiccional bajo la supervisión del subcomisario Gustavo Zaracho.

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También intervinieron agentes del Departamento de Criminalística y de Investigaciones para las pericias correspondientes.

El hecho fue comunicado a la fiscal de turno, Érika Encina, quien dispuso las diligencias de rigor.