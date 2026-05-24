Horqueta: septuagenario mata a su yerno

El informe de la Comisaría 3ª de Horqueta señala que el hecho ocurrió anoche a las 19:00, en una vivienda ubicada en la localidad de Callejón Santa Rosa. Hasta ese lugar llegaron los uniformados, quienes fueron recibidos por Victoriano Sosa Franco, de 71 años, dueño de la casa.

Los agentes encontraron a un hombre tendido en el suelo frente al domicilio y a su costado un cartucho calibre 22 sin percutir. Al acercarse, los policías notaron que el hombre, Justo Germán Cardozo Torres, de 39 años, tenía una herida en el abdomen y aún estaba con signos de vida.

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Lo auxiliaron a bordo de la patrullera hasta la sala de urgencias del Hospital Distrital de Horqueta, donde poco tiempo después se produjo su deceso.

Versión del septuagenario

Según el relato de Victoriano Sosa Franco, su yerno, Cardozo Torres, había llegado hasta su casa en estado etílico, agredió a uno de sus hijos con un palo y lo amenazó de muerte.

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Agregó que el ahora fallecido también lo amenazó. Ante esto ingresó a su habitación, donde tenía guardado el rifle calibre 22, tomó el arma y le disparó.

La víctima fatal contaba con antecedentes por violencia familiar (año 2021), tentativa de homicidio (año 2017) y hurto agravado (año 2012).