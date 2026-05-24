Justicia: “Tío Rico” alertó semanas antes sobre planes para atacarlo en prisión

El ministro de Justicia, Rodrigo Nicora, reveló que Miguel Ángel Insfrán, alias “Tío Rico”, había informado en abril pasado sobre amenazas y posibles atentados en su contra dentro del penal de máxima seguridad de Minga Guazú, semanas antes del intento de ataque frustrado que se conoció públicamente la semana pasada.

“Hay notas previas remitidas al Juzgado del 27 de abril y fechas anteriores inclusive donde ya se manifestaba, por propia expresión de esta persona, de algún tipo de búsqueda de atentado contra su persona. Esos se reflejaron en informes que también previamente ya se habían remitido al Juzgado”, refirió.

Nicora señaló, además, que el Ministerio de Justicia maneja información sobre las circunstancias y posibles motivaciones detrás de las amenazas contra Insfrán. Sin embargo, prefirió no profundizar en esos detalles para no afectar eventuales investigaciones o medidas de seguridad.

El caso tomó notoriedad luego de que trascendiera que siete internos presuntamente vinculados al Primer Comando da Capital (PCC) habrían intentado acceder a la celda de “Tío Rico” con la intención de atacarlo. La situación fue neutralizada debido a que el recluso se encontraba en una audiencia telemática.

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Niegan ocultamiento de información

El titular de Justicia también rechazó las versiones que apuntaban a un supuesto ocultamiento de información por parte de la cartera estatal respecto a lo ocurrido en la penitenciaría.

Afirmó que, una vez conocido el hecho y analizados los antecedentes existentes, el Ministerio informó al juzgado competente y solicitó una audiencia con los magistrados responsables para exponer personalmente los detalles del caso y las acciones adoptadas.

En ese contexto, sostuvo que resulta llamativo que surgieran cuestionamientos sobre una presunta falta de transparencia, insistiendo en que toda la información disponible fue comunicada a las autoridades judiciales correspondientes.

“Al tomar conocimiento del hecho y de la información previa, el Ministerio informó al Juzgado. Se solicitó una audiencia con los jueces encargados para, en persona, relatar en detalle lo actuado y cuál era la situación. Esa reunión se dio y llama un poco la atención que, en algún medio o en una red social, estaban diciendo que el Ministerio de Justicia estaba ocultando información. No ocultamos información”, mencionó.

Refuerzan seguridad para “Tío Rico”

Como parte de las medidas implementadas tras el intento de atentado, Nicora informó que Miguel Ángel Insfrán contará con una guardia personalizada dentro del establecimiento penitenciario.

Además, confirmó que los siete reclusos identificados como presuntos responsables del plan ya fueron trasladados a otros centros penitenciarios para reforzar las condiciones de seguridad y evitar nuevos incidentes.

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Miguel Ángel Insfrán permanece con prisión preventiva mientras avanza el proceso judicial en su contra dentro del operativo A Ultranza Py, considerado uno de los mayores casos investigados en Paraguay por presunto crimen organizado y lavado de dinero.