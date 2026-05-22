Defensa de “Tío Rico” solicita seguridad para su defendido tras intento de atentado

Un grupo de siete reclusos vinculados al PCC intentó acceder a la celda de Miguel Ángel Insfrán, alias Tío Rico, el pasado 11 de mayo en el penal de máxima seguridad de Minga Guazú, con intenciones de atentar contra su vida, de acuerdo a reportes oficiales.

El plan fue frustrado debido a que el procesado en el caso A Ultranza Py se encontraba participando de una audiencia telemática al momento de la incursión.

Federico Torres, abogado de Tío Rico, solicitó mayor seguridad para su cliente, pues se encuentra bajo amenaza. “Esta situación fue comunicada por los guardias, porque los guardias en ese momento dijeron que estas personas manifestaron que tenían una orden de silenciarle al señor”.

Seguido mencionó: “Por esa situación inmediatamente presentamos un escrito ante el tribunal para que tome las decisiones pertinentes y pueda resguardar su integridad física y sobre todo su vida”.

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Cuando fue consultado sobre un posible traslado, refirió que se decida lo mejor para su integridad física.

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“Si ellos (Ministerio de Justicia) pueden mantener y resguardar su integridad física y su vida en ese lugar, está bien. Pero si no es así, creemos que lo más conveniente y lo más sano sería trasladarlo a un lugar donde no se encuentre ese clase de personas”, apuntó el abogado.