Alerta MAFE: buscan a tres adolescentes desaparecidas

El Departamento de Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas de la Policía Nacional ha emitido alertas oficiales tras la desaparición de tres adolescentes.

Los investigadores trabajan bajo el protocolo de búsqueda inmediata para dar con el paradero de las menores, cuyos rastros se perdieron entre el viernes y sábado últimos.

Los informes técnicos detallan las circunstancias, características físicas y los puntos donde fueron vistas por última vez.

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Detalle de las adolescentes buscadas por la Policía

Daisy Magali Sanabria Rivas (15): fue vista por última vez el 23 de mayo de 2026, aproximadamente a las 21:00, en la zona del km 9 Lado Acaray, Fracción Nancy Cecilia. Es de contextura física robusta y cutis trigueño. Su vestimenta aún está por confirmarse.

Ruth Valentina Sosa Sánchez (14): desapareció el 24 de mayo de 2026 cerca de las 19:00 en el barrio Pa’i Ñu de Ñemby (calle Jacinto Herrera casi Juana de Areco). Es de contextura robusta, cutis trigueño y estatura alta. Vestía pantalón y campera negra.

Nahyara Elisbel Centurión Benegas (16): reportada como desaparecida el 24 de mayo de 2026, alrededor de las 21:12, en Mariano Roque Alonso. Es de contextura robusta, cutis blanco y cabello negro. La vestimenta al momento de su desaparición aún es materia de investigación.

Canales habilitados para informar sobre las menores

La Policía Nacional reitera que la colaboración ciudadana es un eslabón fundamental para la localización temprana. Cualquier dato, por mínimo que parezca, puede ser vital para las investigaciones en curso. Los canales habilitados para recibir información son:

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Contacto directo: 0986-760-083 (Departamento de Búsqueda y Localización).

Sistema 911: Línea gratuita de la Policía Nacional.

Fono Ayuda 147: Atención especializada en Niñez y Adolescencia.

¿Qué es la Ley MAFE y cómo funciona el protocolo?

La activación de este protocolo responde a la necesidad de una respuesta institucional inmediata ante la desaparición de niños, niñas y adolescentes. La normativa, denominada en honor a María Fernanda “Mafe” Benítez, fue creada para eliminar las burocracias que históricamente retrasaban el inicio de las búsquedas.

El objetivo central de la Ley MAFE es garantizar la búsqueda activa desde el momento en que se radica la denuncia, sin plazos de espera obligatorios. Este enfoque permite que las fuerzas de seguridad desplieguen operativos de rastrillaje y difusión de datos de forma instantánea, priorizando la integridad física de los menores ante cualquier riesgo potencial.