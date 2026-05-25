Crimen de funcionario de la Gobernación de Amambay: familiares piden justicia

Los hijos mellizos del profesor Eulalio Aquino Fleitas, David y Marta, quienes lo recordaron como un padre muy presente en sus vidas, expresaron que temen que el caso quede impune; pidieron a los investigadores que aclaren lo ocurrido y que se haga justicia. En ese mismo tenor habló Gerónima Alfonso, su viuda y madre de los seis hijos del profesor Eulalio.

“Queremos que se haga justicia; no se merecía lo que le pasó”, expresó Marta, la hija del fallecido.

Por su parte, David señaló que es muy doloroso perder a un padre y más doloroso aún porque era su inspiración, apoyo y motivación.

Por su lado, Gerónima Alfonso recordó a Eulalio como un papá siempre presente para sus seis hijos, que ahora quedan huérfanos. Lamentó lo ocurrido y también clamó por justicia para el docente asesinado.

Se reunieron con jefes policiales

Los hijos y la viuda de Eulalio Aquino Fleitas mantuvieron una breve reunión con el director de Policía de Amambay, comisario Osval Lesme, y el subjefe de Investigaciones, comisario Fredy Duarte. Ambos les manifestaron que están haciendo y seguirán haciendo todo el esfuerzo posible para esclarecer el asesinato.

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Supuesto sicario imputado, pero por otro caso

El detenido el fin de semana, Douglas Danilo Colmán Gamarra, fue imputado por el fiscal Emilio Álvarez. Sin embargo, la causa abierta es por tentativa de soborno agravado, ya que habría ofrecido dinero a cambio de quedar libre el sábado, cuando lo atraparon e incautaron de su poder unos 40 millones de guaraníes.

El juez Martín Areco informó que decretó la prisión preventiva del procesado. Lo llamativo es que Colmán Gamarra fue prácticamente excluido de la investigación por los últimos casos de sicariato, pese a que inicialmente fue presentado como supuesto autor.

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Tras tres días del crimen de Eulalio Aquino Fleitas, aún no se informó sobre avances significativos en la investigación del asesinato que conmocionó a toda la comunidad amambaiense.