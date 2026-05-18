Incendio en Mercado de Limpio expone peligro por instalaciones eléctricas obsoletas

Los bomberos voluntarios controlaron ayer un incendio que afectó a dos locales comerciales ubicados exactamente en el medio del bloque comercial del Mercado de Limpio.

El siniestro se reportó durante la tarde y generó alarma entre los trabajadores, debido a que el fuego afectó a dos salones de aproximadamente 3x6 metros cada uno, que comercializaban productos de rápida combustión, como prendas de vestir y calzados.

“Lastimosamente pasó esto, pero lo material es recuperable. Por suerte no pasó otra situación que lamentar”, sostuvo don Basilio, uno de los comerciantes que tiene su local junto a los siniestrados.

Señaló que es la primera vez que sucede algo así en esa cuadra, pero no es la primera vez que se da un hecho similar en la zona. “Acá a la vuelta y más hacia abajo ya ocurrió algo parecido”.

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Don Basilio apuntó que estos salones datan ya de hace muchos años, la instalación eléctrica es muy vieja y eso es lo que genera el mayor de los peligros. “Es muy fácil sufrir un cortocircuito y una vez que esto sucede se hace muy difícil de controlar”.

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Una de las quejas por parte de los bomberos fue la falta de bocas de incendio en la zona, lo que hace mucho más complicado trabajar.

“Por esta zona no hay (bocas de incendio) y por eso no tenemos forma de tomar las primeras medidas contra un incendio. Muchas veces, cuando llegan los bomberos ya es demasiado tarde”, finalizó el comerciante.