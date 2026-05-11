Mercado de Itauguá fue consumido “en un 95 por ciento” por incendio, según intendente

Un incendio consumió ayer en horas de la tarde casi todo el Mercado Municipal de la ciudad de Itauguá. El siniestro fue controlado luego de un masivo despliegue de bomberos y no dejó víctimas fatales, aunque sí enormes pérdidas económicas para sus permisionarios y para el gobierno municipal.

En comunicación con ABC Cardinal este lunes, el intendente de Itauguá, Horacio Fernández (ANR, Partido Colorado), indicó que, según datos preliminares, el incendio habría tenido su origen en un cortocircuito en una zona cercana al comedor del mercado, que fue recientemente refaccionado y habilitado “de manera temporal” precisamente ayer.

El incendio habría comenzado alrededor de las 13:30, cuando ya había muy poca gente en el mercado, que los domingos habitualmente cierra al público poco después del mediodía.

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“Solo había unos pocos (permisionarios) que estaban terminando de cerrar sus locales” y guardias de seguridad, afirmó el intendente Fernández. “No hubo víctimas fatales, pero la pérdida económica es importantísima para los permisionarios y la municipalidad”.

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El jefe comunal estimó que el mercado fue consumido por las llamas “en un 95 por ciento”.

Agregó que el mercado en sí está asegurado, pero expresó preocupación por la situación económica de los permisionarios y afirmó que conversó con el vicepresidente Pedro Alliana –presidente en ejercicio durante la ausencia del país del presidente Santiago Peña-, quien “va a estar liberando a través de Itaipú algunos fondos”.

Acusa a permisionarios de estar “en contra del mercado moderno”

El intendente Fernández afirmó que intentos de “modernizar” el Mercado Municipal de Itauguá, inaugurado en 1968, han sido resistidos por los permisionarios.

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Dijo que, en febrero de 2022, luego de haber asumido la Intendencia en noviembre de 2021, su administración presentó un plan de “refacción total” del mercado con una inversión de 10.000 millones de guaraníes de la Itaipú Binacional, al considerar que era “una bomba de tiempo”.

Sin embargo, según manifestó, permisionarios estaban “en contra del mercado moderno”, por lo que el plan de refacción quedó en “stand by” y pasaron cuatro años casi sin inversiones en el mercado “porque ellos no me permitieron”.

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Comentó que la refacción del comedor, que comenzó hace 22 días y terminó inmediatamente antes del incendio, también fue resistida de forma similar y solo pudo avanzar luego de que el intendente y la empresa contratista “indemnizaran” a los permisionarios de esa zona del mercado.

“El que no entienda que uno tiene que modernizarse está arriesgando la vida en el mercado”, subrayó.