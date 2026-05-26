Concepción: encuentran con vida a embarazada denunciada como desparecida en Belén

El informe policial señala que: “sobre las calles Asunción casi Profesor Andrés Mianiskoff, del barrio Inmaculada, donde se visualiza a una persona de sexo femenino, que se encontraba en la esquina de la Terminal de Ómnibus, con similares características a una persona con orden de búsqueda y localización, según nota Nº 1025 de fecha 26/05/2026”.

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Agrega el documento: “al consultar sus datos personales se trata de la misma - Salli María Elva Lezcano, de 44 años-, por lo que de inmediato fue trasladada hasta el Hospital Regional para su diagnóstico médico correspondiente. “Se comunicó a la fiscal Leticia Del Puerto”, detalla el parte policial.

La denuncia, en la comisaría segunda de Belén, fue realizada por Serafina Vázquez Román, de 64 años, madre de Salli María Elva Lezcano. La mujer vive en el barrio Hípico de la ciudad de Belén, departamento de Concepción.