Belén: denuncian extraña desaparición de una embarazada

La denuncia, en la comisaría segunda de Belén, fue realizada por Serafina Vázquez Román, de 64 años, madre de Salli María Elva Lezcano, de 44 años, quien es la desparecida. La embarazada vive en el barrio Hípico de la ciudad de Belén, departamento de Concepción.

De acuerdo al relato de la denunciante, su hija había ido hasta el Centro de Salud de Belén para un estudio de ecografía debido a su estado de gravidez. Salli le dijo a su madre que iba a ir en motocicleta en compañía de su suegra, Dionicia Martínez Viuda de Silguero.

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“A las 10:00 horas salió de su casa con destino al Centro de Salud, con su suegra a bordo de una motocicleta, quien la dejo en ese lugar. A las 15:00, volvió junto a ella, la suegra de su hija, quien le manifestó que acaba de recibir un mensaje de texto vía WhatsApp, desde el número 0984-439727, de parte de Salli, diciéndole que la misma estaba yendo con destino a Asunción, ya que estaba cansada de la situación que estaba pasando en su casa”, señala la denuncia presentada a la Policía Nacional.

Salli María Elva Lezcano tiene tres hijos menores, según dijo su madre.