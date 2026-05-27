Anuncian imputación contra supuesto sicario capturado en Pedro Juan Caballero

El detenido por supuesto sicariato es César Ramón López Jiménez, de 33 años, que según algunos policías es conocido con el alias de Zurdo, con un antecedente por tentativa de homicidio y una orden de captura por narcotráfico.

El sospechoso fue capturado en un allanamiento que se hizo esta madrugada en la colonia Fortuna Guazú de Pedro Juan Caballero, la capital del departamento de Amambay, en conexión con dos atentados ocurridos el fin de semana en la misma ciudad.

El procedimiento fue efectuado por policías del Departamento de Investigaciones, quienes siguen el caso del sicariato del viernes a la noche (22 de mayo), en el que resultó víctima el líder indígena Eulalio Aquino Fleitas, de 45 años, quien era secretario de Asuntos Indígenas de la Gobernación de Amambay y candidato a concejal municipal de Cerro Corá.

Aquino, quien también se postulaba para ser concejal municipal de Cerro Corá, sufrió un ataque a tiros en su domicilio, ubicado en las afueras del barrio Jardín Aurora, camino a la colonia Mafussi de la ciudad de Pedro Juan Caballero, cuando se disponía a hacer un asado para esperar a un grupo de políticos que se iban a reunir con él, el pasado viernes 22.

Investigación sobre sicariato en Pedro Juan Caballero

Los agentes también actuaron en conexión con el intento de sicariato del sábado a la mañana (23 de mayo), en el que salió herido el despensero Felipe Marco Insaurralde Yua, de 43 años, alias Felipão, quien según la Policía tiene antecedentes por narcotráfico en Brasil y que sería un usurero en Paraguay.

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El jefe de Investigaciones, comisario principal José María Delgado Amarilla, dijo que llegaron al sospechoso gracias a un trabajo de inteligencia, pero detalló que los testigos del asesinato del indígena dijeron que el tirador es zurdo y que coincidentemente el sicario filmado en el ataque contra el despensero también disparó con la mano izquierda.

Otro elemento llamativo es que en los dos hechos se usó un revólver con municiones similares a los que se encontraron hoy en el allanamiento a la casa del sospechoso.

El subjefe de Investigaciones, comisario Fredy Luis Duarte Solís, por su parte, informó que en el procedimiento encontraron varias evidencias, como por ejemplo ropas y hasta un casco idénticos a los que aparecen en el video del intento de sicariato del sábado a la mañana.

El agente fiscal Emilio Daniel Álvarez Maldonado, dijo que Zurdo será imputado por homicidio doloso en grado de tentativa en el caso del despensero Felipão, ya que las evidencias incautadas en su casa coinciden con las del tirador.

También dijo que si las balas de revólver extraídas en ambos casos coinciden, será incluido en el otro proceso, del líder indígena.