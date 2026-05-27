Reincorporación de Kattya debe ser automática, sostiene Nakayama ante posible fallo de la Corte

Solo falta el voto del ministro César Diesel para definir el fallo sobre la acción de inconstitucionalidad presentada por la exsenadora Kattya González contra su destitución de la Cámara de Senadores del 2024 concretada por una mayoría cartista y aliados liberales.

Con el voto de ocho de los nueve ministros, solo quedaría uno para que la Corte anule o confirme la resolución de la Cámara de Senadores con la que se expulsó a González, ante lo cual, el presidente del Congreso, el cartista Basilio “Bachi” Núñez, dijo que “haría lo mismo que Lugo”, a fin de evitar que Kattya sea repuesta en su curul.

Muy contrario a lo expuesto por Núñez, quien quiso comparar el caso de Kattya con el de Horacio Cartes y Nicanor Duarte Frutos, a quienes no dejaron jurar como senadores en el 2017 por estar impedidos por la Constitución, el senador por el Partido de la Libertad, Eduardo Nakayama, aseguró que la reincorporación de la exsenadora sería automática.

“Si es que esa resolución por la cual se la ha apartado inconstitucionalmente a Kattya es anulada por la Corte, la declara nula o inconstitucional, lógico que tiene que volver, porque es automático, porque ¿cuál es el efecto jurídico que va a tener esta resolución de la Sala Constitucional de la Corte?, que esa resolución del Senado no existe, porque un acto nulo es nulo siempre. Hay actos anulables y actos nulos, en el caso de Kattya es nulo", sostuvo.

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Destitución inconstitucional de Kattya

Nakayama criticó la postura cartista que colocó en contexto el caso de Kattya intentando hacer analogía con casos de senadores que no juraron, como es el caso de Horacio Cartes y Nicanor Duarte Frutos, expresidentes de la República que estaban inhabilitados por la Constitución Nacional para ser senadores.

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De acuerdo a juristas y legisladores, el artículo 189 de la Constitución Nacional es taxativo y mandatorio y establece que los expresidentes de la República elegidos democráticamente se convierten en senadores vitalicios de la nación tras culminar sus mandatos, siempre que no hayan sido sometidos a juicio político y declarados culpables.

“Este no es el caso de Kattya. El caso de Kattya es que ella fue electa por el voto popular, con voto preferencial, por más de 100.000 paraguayos. Ella juró por el periodo 2023-2028 y ocupó su banca. Ella fue sacada de manera inconstitucional sin contarse con los votos necesarios, que era mayoría calificada de 30 votos”, criticó.

Contraloría y Fiscalía deben investigar fortuna de Peña

Sobre el reciente examen de correspondencia a las declaraciones juradas del presidente Santiago Peña, a pedido de la Fiscalía, tras la denuncia por presunto enriquecimiento ilícito del mandatario realizada por senadores opositores, Nakayama dijo que la Contraloría debería revisar la misma.

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Según la Contraloría, y tras varios parches realizados por el mandatario a sus DD.JJ. durante la realización del examen de correspondencia, existe una evolución sostenible de la fortuna del mandatario, aunque determinó que el mismo tuvo un incremento patrimonial de G. 21.000 millones durante el periodo que trabajó fuera de la función pública.

“Yo creo que tiene que hacer esa revisión la contraloría. Yo primero dije que no es imposible, pero tampoco es fácil hacer ese salto, pero uno tiene que ser sincero, o sea, que vos podés demostrar, pero hay que ver si existe justamente esa correspondencia para poder aclarar. Entiendo que la Contraloría ha hecho ese trabajo, pero esto también pasa a la fiscalía donde se tiene que investigar, de acuerdo a los datos de la Contraloría, pero no limitados a ellos”, sostuvo.

El senador consideró que la Contraloría se limita “a la parte que se ve” en el sistema financiero, pero hay otras cuestiones que el ente contralor puede no saber, como por ejemplo, lo que uno tiene en su caja fuerte.

Funcionarios del MEC en mitines políticos

Se dio a conocer que funcionarios del Ministerio de Educación (MEC) fueron arreados nuevamente para una actividad proselitista de Romina Medina (ANR-cartista), esposa de Aníbal Zapattini, jefe de gabinete del ministro Luis Ramírez, en pleno horario laboral.

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Nakayama consideró este hecho como “lamentable”, lo que se suma a otros casos que el mismo legislador citó donde los funcionarios con la misma práctica portaban remeras alusivas a la institución a la que pertenecen, pero con candidatos.

“Realmente es lamentable, una práctica que se tiene hace tiempo, pero más penoso es ver esto. Se debería de mantener una educación sin colores, sin ideologías. Ya había recibido una denuncia de parte de, o sea, de que esta gente estaba haciendo esto, y yo pienso que se tiene que hacer un seguimiento y por supuesto si se tiene que denunciar oficialmente, y se tiene que sacarle a esta persona”, refirió.

Agregó que el propio ministro debería dar explicaciones, al recordar que es una práctica de varios gremios de funcionarios públicos que se remontan a los tiempos de la dictadura de Alfredo Stroessner.