Esperanza a Bachi: “Le tienen miedo a Kattya González”

Esperanza Martínez, senadora del Partido Participación Ciudadana (PPC), respondió a los dichos del senador cartista Basilio “Bachi” Núñez, quien en su carácter de presidente del Congreso ya se pronunció en contra del posible regreso de Kattya González a la Cámara de Senadores tras su expulsión en febrero de 2024.

“Bachi” expresó de forma textual que hará lo mismo que hizo Fernando Lugo, haciendo referencia a la decisión del entonces presidente del Congreso, que no convocó a jurar a Nicanor Duarte Frutos, Juan Afara y Horacio Cartes, cuyas candidaturas fueron habilitadas en este entonces por la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Martínez señaló que la situación es totalmente distinta en el caso de la expulsada senadora González, quien -según dijo- fue perseguida por el oficialismo que a su vez protegió a otros parlamentarios salpicados por graves denuncias.

“Ustedes saben que le echaron a Kattya González sin ninguna justificación. Ella fue echada; no es como el caso de los senadores vitalicios que quisieron ejercer la senaduría a través de una elección. Acá estamos hablando de una persona que fue perseguida políticamente, esto fue un lawfare político, le echaron del Senado, mientras le protegían a otros que tenían título falso y estaban ligados al narcotráfico”, expresó.

Cartismo censura a Kattya por miedo, asegura Esperanza

Esperanza fue más allá y manifestó que la resistencia del cartismo a la figura de Kattya González es una respuesta al miedo que les genera su figura y prefieren mantener una “línea de censura”.

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“Le tienen miedo a su fuerza, a su coraje, a su valentía, a su honestidad; porque ellos son todo lo contrario. Son mentirosos, son estafadores, hacen todo lo que pueden con todos los poderes del Estado para que todos los que están ligados a ellos políticamente que se enriquecen de manera extraordinaria e ilícita, sean protegidos”, dijo.

Reiteró que si “Bachi” Núñez considera que en el pasado Fernando Lugo obró mal al no hacer lugar a una decisión de la máxima instancia judicial, corresponde que el cartismo ahora haga las cosas bien.

“Que venga Kattya González, que se siente en un lugar de donde nunca tuvo que haber salido porque nunca hubo razones. Que no pongan excusas y finalmente, si Lugo hizo mal, que ellos hagan bien”, indicó la legisladora.

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A falta de solo un voto dentro de la Corte Suprema de Justicia, específicamente el de César Diesel, para resolver la acción promovida por Kattya González tras su expulsión del Senado, Esperanza Martínez instó al ministro a no convertirse en un “artífice de impunidad”.

“Esperemos que el ministro Diesel esté acorde con un acto de justicia o él va a ser el gran artífice de la impunidad ¿será que él quiere ser el artífice de la impunidad en este país? espero que no”, concluyó.

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