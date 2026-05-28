Activan alerta MAFE por la desaparición de dos jóvenes

El Ministerio de la Niñez y Adolescencia y la Policía Nacional reportan la desaparición de dos adolescentes. Como parte del protocolo de búsqueda de personas, ya está activada la Alerta MAFE con el fin de poner en marcha todos los mecanismos de difusión.

El primero de los jóvenes que están con paradero desconocido es Cristian Lucas Amarialla, de 17 años, quien fue visto por última vez el día de ayer en la calle Niños de Acosta Ñu del Km 3 1/2 de Ciudad del Este, aproximadamente a las 09:00.

En ese momento vestía una remera amarilla, un pantalón negro y zapatillas blancas.

Cristian es de contextura física mediana y cutis moreno.

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La otra persona que se encuentra desaparecida es Milagros Ayelen Bado Reinoso, de 17 años, quien fue vista por última vez ayer en horas de la tarde en el domicilio ubicado en el barrio Bernardino Caballero de la ciudad de Quiindy-Paraguarí.

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Ella es de contextura física robusta, estatura mediana, cutis trigueño y cabello teñido en mechas de color rubio. Al momento de su desaparición vestía un pantalón de color rosado, suéter de color blanco, zapatillas de color negro y una mochila de color azul.

Ante cualquier información, contactar con el Departamento Especializado en Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas al 130 o al 911 de la Policía Nacional.